Policía baraja el ajuste de cuentas como móvil del crimen del pub de Alcorcón

Aunque la investigación acaba de comenzar y no se descarta ninguna hipótesis, los agentes creen que ese es el motivo que ha guiado al agresor, cliente habitual del pub "On the Sea" de la calle las Pozas, y conocido por frecuentar la zona y por sus tatuajes.

Este hombre, del que por el momento no se han facilitado más datos, entró pasadas las cinco de la mañana en el pub, disparó a bocajarro al dueño, que atendía la barra, y a una clienta. Ambos murieron poco después.

También alcanzó al novio de la mujer, que fue trasladado al Hospital Fundación de Alcorcón con pronóstico reservado, donde permanece ingresado, según fuentes del centro.

Tras tirar la pistola en el suelo, el agresor huyó, y ahora la Policía mantiene abierto un amplio dispositivo para su localización, una vez identificado gracias a los testigos.

Otros agentes toman testimonios sobre lo ocurrido y la Policía Científica analiza el arma y las pruebas recogidas en el lugar, ha precisado la Jefatura Superior e Policía.

Varios vecinos de la zona han explicado a Efe-Televisión que el pub "On the Sea" es un local "conflictivo", ya que en su interior o en la puerta se registran a veces peleas, aunque esta es la primera vez que alguien muere.

Un residente en el barrio ha asegurado que la calle no es conflictiva, mientras que otro ha dicho que "se trata de una zona donde existe delincuencia, aunque luego digan que Alcorcón es segura, y donde ya han cerrado muchos negocios".

Los dos fallecidos en este suceso elevan a once las muertes violentas registradas este año en la Comunidad de Madrid.