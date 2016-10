Podemos compara el Comité Federal del PSOE con el "resurgimiento de muertos vivientes"

El eurodiputado de Podemos Miguel Urbán ha comparado este domingo el Comité Federal del PSOE con el "resurgimiento de los muertos vivientes" porque "no paran de sacar muertos" para "justificar" un gobierno del PP.



En declaraciones a los medios en el Centro Deportivo Municipal Félix Rubio, ha remarcado que el Comité va encaminado a que el PSOE esté "imposibilitado para cualquier tipo de capacidad de oposición". "Realmente es un apoyo a Mariano Rajoy", ha apostillado.



Por su parte, el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Ramón Espinar ha afirmado que no le sorprendería que del Comité Federal del PSOE salga la posición de la abstención, pero que espera que se dé "una batalla entre el PSOE de Felipe González y de Gas Natural y el PSOE de las bases y de los militantes que no quiere que gobierne Mariano Rajoy".



"El golpe de mano que han dado en el PSOE, el `Felipazo` que dieron hace un tiempo, es un golpe dentro del PSOE que busca que siga gobernando el partido de Mariano Rajoy", ha subrayado.