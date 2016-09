Podemos cree que un diálogo a tres con PSOE y C`s son castillos en el aire

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha opinado hoy que la hipótesis de un diálogo a tres entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos son "castillos en el aire" por considerar que la formación liderada por Albert Rivera no va a abandonar su "alianza estratégica" con el partido de Mariano Rajoy.

En una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Coordinación de Podemos, Echenique ha instado al PSOE a concretar y clarificar su posición y decidir si quiere apostar por una tercera convocatoria electoral o si quiere poner encima de la mesa la voluntad política que hace falta para formar un Gobierno de progreso.

"La clave para desbloquear la situación es la voluntad política y el decidir por parte del PSOE qué camino seguir, más allá del llamamiento ligeramente ambiguo que hizo en el segundo intento de investidura de Mariano Rajoy", ha subrayado el dirigente de Podemos.

Echenique ha indicado que Podemos todavía no ha recibido ninguna llamada por parte del PSOE, pero no hay ningún motivo para dudar de que se pondrán en contacto con ellos en los próximos días como han dicho públicamente.

El secretario de Organización de Podemos ha estimado que es una posibilidad "remota" que Ciudadanos vaya a abandonar su alianza estratégica con el PP, después de anunciar su apoyo a Alberto Núñez Feijóo en Galicia, respaldar a Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid y haber votado que sí a Mariano Rajoy dos veces en el Congreso, aunque en la campaña electoral dijo que no lo iba hacer.

"Si en los próximos días tenemos noticias de que Albert Rivera estaría dispuesto a abandonar su alianza estratégica con el PP, no tengo ningún problema en valorar la posibilidad de sentarnos a hablar con ellos, pero me parece que eso no va a ocurrir", ha destacado Echenique.

En cuanto a la formación de un Gobierno de progreso, ha resaltado que los partidos vascos y catalanes en nuestro país, incluso en la última Mesa del Congreso, han formado parte de los acuerdos, aunque ha apuntado que, en todo caso, tendría que ser el partido socialista el que buscase los apoyos que le faltan a sus 85 diputados.

De haber un acuerdo progresista, ha detallado, Podemos sumaría sus 71 escaños y los de las confluencias, si lo ven oportuno, por lo que faltarían una serie de votos para alcanzar la investidura, que podrían venir de una abstención de Ciudadanos o del apoyo de las fuerzas vascas y catalanas.

"Entendemos que Ciudadanos no está en condiciones de apoyar un Gobierno de ese estilo (progresista), pero del mismo modo que por responsabilidad de Estado parece que toma decisiones políticas, incluso a riesgo de perder su credibilidad, y para que no haya terceras elecciones, se podría abstener", ha remarcado.

Si eso no pasase, ha proseguido, el PSOE podría hablar con las fuerzas vascas y catalanas para ver si puede obtener su apoyo.

"La perspectiva de que haya un Gobierno que no tenga el cariz inmovilista y recentralizador que vimos en el discurso de Rajoy podría ser un buen aliciente para que partidos vascos y catalanes pudieran preferir un Gobierno encabezado por Pedro Sánchez a un Gobierno encabezado por Mariano Rajoy", ha señalado.

En cuanto a las elecciones en Galicia y en el País Vasco, ha manifestado que las perspectivas de Podemos son buenas en ambas comunidades y que la presencia de los líderes de formación en la campaña tratará de "mejorar esas perspectivas en la medida de sus capacidades".