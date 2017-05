Podemos apoyaría al PSOE si registra una moción de censura

n n n El líder de Podemos, Pablo Iglesias, propuso buscar un "programa alternativo conjunto" con el PSOE para sacar al PP del Gobierno mediante una moción de censura de los socialistas en la que no pondría objeciones a que el candidato a la Presidencia fuera su nuevo secretario general, Pedro Sánchez. "Siempre fuimos muy claros; la fuerza política con mayor número de escaños tiene derecho a proponer candidato", explicó Iglesias al concretar la oferta lanzada por Podemos al nuevo líder socialista, según la cual estaría dispuesto a retirar su moción de censura si el PSOE presenta la suya.

Iglesias habló por teléfono con Pedro Sánchez de esta propuesta, pero no quiso revelar cuál fue la respuesta de su interlocutor, aunque recalcó que no quiere "establecer ningún tipo de presión sobre nadie" y mostró su comprensión hacia el "período de reflexión" que pueda necesitar Pedro Sánchez, habida cuenta de que acaba de ser elegido nuevo líder socialista.

"Por nuestra parte, generosidad y mano tendida", insistió en declaraciones a la prensa Pablo Iglesias tras reunirse en Madrid con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para buscar su respaldo a su propia moción de censura. A su juicio, la victoria de Sánchez en las primarias del PSOE supone un "mensaje" de las bases del partido "muy claro" y por eso subraya que, si los socialistas dan el paso y registran su propia moción de censura, ellos retirarán la suya.

De hecho, no ve obstáculos reglamentarios para hacerlo y entiende que "en cualquier momento" el grupo socialista puede presentarla, incluso más allá del plazo de dos días que se abrirá a partir de hoy cuando la Mesa del Congreso califique la moción de Unidos Podemos.n