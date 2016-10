PNV avisa a Rajoy si mantiene las mismas maneras está abocado al fracaso

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido hoy al candidato a la investidura, Mariano Rajoy, de que si él y su Gobierno se mantienen con las "mismas formas y las mismas maneras" está "abocado al fracaso" y será un fracaso "propio" que no podrá "achacar a los demás".



En su intervención en la última sesión del debate de investidura, Esteban ha dicho sentirse "alarmado" tras haber escuchado el último discurso de Rajoy antes de ser reelegido, por estar plagado de advertencias del jefe del Ejecutivo de que "no cederá" y mantendrá sus mismas políticas.



El portavoz del PNV ha reprochado a Rajoy que ha sido incapaz de lograr una mayoría suficiente para sacar su investidura con holgura, lo que -a su juicio- debería hacerle pensar.



Le ha instado a "ceder" y ha recalcado que en la próxima legislatura se van a necesitar actitudes imaginativas, condescendientes y capaces de llegar a acuerdos y no, como apunta Rajoy, pensar que "lo razonable siempre es lo suyo", porque así el país "no va a avanzar mucho".



Tras reafirmar que el PNV volverá a votar no a su investidura por su rechazo a las políticas del PP de los últimos años, la judicialización de la política y la falta de atención a las reivindicaciones vascas, Esteban ha recordado a Rajoy que "Euskadi es una nación" y que la Constitución reconoce el hecho foral.



"El hecho foral va mucho mas allá del concierto económico, se extiende a todo el estatuto de autonomía y se basa en una máxima importante, el acuerdo entre las partes y la no imposición", ha enfatizado, para agregar "Euskadi es una nación y así quiere ser tratada".