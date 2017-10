El pleno más importante, las votaciones más tristes

El Senado vivió ayer el pleno dedicado a autorizar las medidas del 155 mirando de reojo lo que ocurría en el Parlament, constatando a medida que pasaban las horas que la declaración de independencia era inevitable y que los acontecimientos entraban inexorablemente en un territorio inexplorado, tanto para Cataluña como para toda España.

A las diez de la mañana se abrió la sesión y poco después de las tres y media comenzaban a votarse las enmiendas al texto; para entonces ya eran un poema las caras de los ministros del Gobierno que, al completo, arroparon a Rajoy en su defensa del 155. El presidente sólo intervino una vez ante el hemiciclo, al comienzo del pleno, 45 minutos, recibido con aplausos de todo el grupo popular y el Gobierno en pie y despedido de la misma forma, incluso con gritos de "Bravo, bravo".

Superado el trámite de desgranar la reacción del Gobierno para acabar con esos "viajes imposibles a un Ítaca que no existe", en palabras del propio presidente, Rajoy aguantó una hora más en el escaño y a mediodía se marchó a un despacho del Senado a seguir los acontecimientos y preparar el Consejo de Ministros en el que se por la tarde se cesaba al presidente de la Generalitat, al vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos los consellers, además de convocar elecciones el 21 de diciembre.

votación “ridícula"

Mientras en Barcelona los diputados del Parlament votaban la declaración de independencia, en el hemiciclo del Senado los senadores no despegaban la vista de sus teléfonos móviles. La Historia con mayúsculas les temblaba en las manos. Intervenía el portavoz del PP, José Manuel Barreiro, y Mariano Rajoy almorzaba con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuando en el Parlament cantaban "Els Segadors" una vez aprobada su declaración independentista en una votación tan triste como ridícula. En el hemiciclo se sucedieron turnos, intervenciones, votos particulares, las deliberadas ausencias de los socialistas José Montilla y Francesc Antich y momentos agrios, que los hubo, en los debates con los republicanos de ERC o los nacionalistas del PDeCAT.

Entre todas las intervenciones, era la senadora de Nueva Canarias, María José López Santana, la más emotiva, al alertar, abatida y con la voz rota: "No es día para aplausos y discursos triunfalistas. No hay vencedores ni vencidos. Hemos fracasados todos, todos". Y eso que los había muy contentos; desde el grupo de ERC alguien comentaba muy ufano, y convencido, al final de la mañana: "Mola no tener rey".

A ritmo de "Els Segadors"

En Barcelona, nada más levantarse la sesión plenaria, y tras cantar "Els Segadors", el hemiciclo -semivacío, ya que C's, PSC y PPC ya se habían retirado para no participar en la farsa de la votación independentista- y los pasillos del Parlament han visto abrazarse, besarse y llorar a muchos de los soberanistas.

También eufóricos se mostraban los más de 200 alcaldes que se desplazaron por la hasta el Parlamento catalán para mostrar su apoyo a la declaración unilateral al grito de "independencia", mientras blandían sus varas de alcaldes.

Tras la votación, los primeros en abandonar la cámara eran los diputados los de Catalunya Sí Que Es Pot, con gesto serio y sin ganas de hacer comentarios. Desde ese momento, los pasillos se han convertido en territorio independentista, con los diputados del JxSí como Eduardo Reyes y Lluís Llach que no escondían sus lágrimas de emoción. A escasos metros de ellos se oían los gritos y aplausos de los diputados de la CUP, que han celebrado la declaración de la república junto a personas de su confianza e invitados como si de una fiesta se tratara.

Los alcaldes soberanistas no han querido quedarse al margen de esta celebración y se han situado en las escalinatas del Parlament, desde donde han presenciado cómo el president Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras, así como la alcaldesa de Badalona (Barcelona), Dolors Sabater, se dirigían a los congregados para dar la bienvenida oficial a la "república" catalana. Como fondo de escenario, una bandera de la ONU, una urna de las que se usaron en la jornada del 1 de octubre y diferentes pancartas a favor de la libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.n