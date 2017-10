Pedro Sánchez defiende la aplicación del 155 ante la amenaza de secesión e insiste en la reforma de la Constitución

"No hay ninguna bandera de izquierdas en la causa secesionista, estamos en la defensa de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña defendiendo la pluralidad y concordia", ha aseverado Sánchez durante su intervención en el Foro Económico de El Norte de Castilla.



El líder de los socialistas ha defendido que, ante el "inaceptable desafío rupturista" de Cataluña, se ha respondido con un "trámite parlamentario". "Se está respondiendo con democracia, abiertos al diálogo, desde el debate, y con un análisis de alegaciones", ha aseverado.



A su juicio, hubiera sido una "extraordinaria noticia" que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hubiera comparecido en el Senado, tras lo que ha insistido en su "apertura a debatir" las posibles alegaciones a la aplicación del artículos 155.



"Hay que poner freno a cualquier intento de quiebra unilateral y reformar la Constitución para que represente a una sociedad del siglo XXI que reconcilie a los pueblos de España", ha aseverado. "El PSOE ha mantenido siempre la idea de que Cataluña debía tener mejor encaje en nuestro ordenamiento constitucional y territorial", ha reseñado, al tiempo que ha vuelto a apelar al diálogo, desde la autoridad que, a su juicio, tiene su partido por ser el "único" que ha gobernado en todas las autonomías.



Sánchez se ha mostrado convencido de que la mayoría de la sociedad de Cataluña no quiere "seguir la senda" de la independencia, por lo que ha apelado a esos ciudadanos para que "opinen" en el "final del camino" que son las elecciones catalanas para evitar que "sean los colectivos más vulnerables los que terminen pagando una cadena de irresponsabilidades".



En su intervención en Pedro Sánchez ha explicado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en España ante la crisis en Cataluña no es una herramienta "extraña" en la Unión Europea, al tiempo que ha defendido su aplicación ante la "amenaza de secesión, de hechos consumados y de referendum unilaterales", algo que, por extensión, "violenta" también la normativa de la UE.



LA UE PASA POR LA INTEGRACIÓN



Así, el líder socialista ha reseñado que el proyecto de Europa pasa por la "integración" y no incluye un "secesionismo de exclusión". "Una Europa fragmentada es un regalo para aquellos actores políticos del divide y vencerás, la unión hace la fuerza y la unión europeísta solucionará la crisis en Cataluña", ha aseverado, tras lo que ha defendido que lo que ahora se vive en Cataluña se enmarca en un debate "contemporáneo" frente a los "irresponsables" que "agitan banderas de antaño".



"El sentido común negaría volver a un pasado que creíamos superado, es la parte más triste de la memoria de este continente", ha concluido.