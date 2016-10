Pedro Sánchez comparece este sábado a las 12.30 horas en el Congreso antes de la votación de investidura

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas a Pedro Sánchez, el que fuera líder del PSOE hasta el Comité Federal del partido del pasado día 1 ofrecerá una rueda de prensa este sábado por la mañana, a las 12.30 horas.

Las mismas fuentes no han confirmado el mensaje que prevé trasladar Pedro Sánchez en esta comparecencia previa a la votación en la segunda sesión de investidura, que en ningún caso será antes de las 19.45 horas.

El ex secretario general del PSOE no se ha pronunciado todavía sobre el sentido de su voto en la votación de este sábado --una abstención para acatar el mandato del Comité Federal o un `no` que ha defendido desde las elecciones de diciembre-- ni ha desvelado si pretende, como algunos indican, dejar su acta de diputado, para lo cual tiene de plazo hasta las 14.00 horas de mañana.

Este mismo viernes ha acudido al Congreso de los Diputados, donde ha permanecido unas horas y se ha marchado sin desvelar sus intenciones, para entrevistarse con dos de las diputadas que tienen anunciado votar en contra de la investidura de Rajoy rompiendo al disciplina de voto: la juez en excedencia Margarita Robles, la independiente que `fichó` Sánchez para ser su número dos en la lista por Madrid en las elecciones del pasado 26 de junio, y la aragonesa Susana Sumelzo.

UN SILENCIO QUE HA DISPARADO LOS RUMORES

Su silencio estos días en la Cámara Baja ha disparado los rumores sobre la posibilidad de que decida dejar su escaño antes de acudir al Pleno de este sábado, a donde el Grupo Socialista, que tiene la orden de abstenerse, llega dividido.

A los siete `noes` de los diputados del PSC, el rechazo de las dos independientes Margarita Robles y Zaida Cantera, y los diputados Susana Sumelzo, Odón Elorza, Pere Joans Pons, se suman cada vez más socialistas dudosos. Además de Sofía Hernanz (Baleares) y Pilar Cancela (Galicia), también duda la extremeña Pilar Lucio.