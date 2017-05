Pedro Sánchez augura "el nacimiento de un nuevo PSOE"

El ex secretario general socialista y candidato a las Primarias, Pedro Sánchez, ha apostado por "el nacimiento de un nuevo PSOE", un partido "no de cuatro o cinco" dirigentes sino donde los militantes se sientan igual de importantes que los dirigentes.



En el mismo polideportivo del barrio de Carrús en Elche (Alicante) en el que hace justo dos semanas ofreció otro mitin Susana Díaz, hoy abarrotado con más de 1.500 personas y sin apenas cargos institucionales, Sánchez ha agradecido los más de 53.000 avales recibidos y, en un símil baloncestístico, ha comentado que "eso son dos triples que vamos a meter".



"Esto tiene muy buena pinta, pero no se gana hasta el minuto 90", ha añadido Sánchez ahora en términos futbolísticos, quien ha pedido continuar trabajando hasta el 21 de mayo con "humildad" para rubricar este "momento histórico" del PSOE.



Ha valorado el papel de las bases y ha advertido de que "aquellos que defendieron una única candidatura para que los militantes no votaran son los mismos que se han sorprendido por los avales conseguidos" por su lista: "Qué poco nos conocen. Vamos a votar y a ganar".



El candidato ha defendido "un PSOE ganador pero unido a nuestra historia y valores, no a la derecha", y ha subrayado que la regeneración democrática "solo será posible cuando el PP deje de gobernar el país", por lo que ha reclamado el apoyo de los que ven un "error" la abstención a favor de la investidura de Mariano Rajoy.



Ha insistido en las críticas a los compañeros que favorecieron dicha abstención, al indicar que esta ayuda "no ha cambiado nada", y también ha dicho que el inminente apoyo de otros grupos al PP para los Presupuestos de 2017 refleja "lo absurdo de habernos abstenido".



Según Sánchez, su candidatura ha levantado "una ola de ilusión imparable", y ve lógico que la derecha se preocupe por ello, aunque no entiende que a las candidaturas de Díaz y Patxi López les inquiete.



Ha desmentido que su proyecto busque "echarse en brazos de no sé quién", ya que se basa "en la autonomía del proyecto socialista", y ha dicho a Pablo Iglesias (Podemos) que "para ganar una moción de censura hay que dialogar y negociar antes" y, además, sin "meter el dedo en el ojo de los potenciales aliados".



Sánchez se ha calificado como un político "feminista" y, en referencia implícita a Susana Díaz, ha reclamado que en las Primarias "no haya nadie que intente privatizar el patrimonio de los socialistas" en materia de igualdad.



En cuanto a Rajoy, le ha pedido "que sea el Richard Nixon de la democracia española para que vaya al Congreso, explique lo que tenga que explicar, asuma sus responsabilidades y dimita como presidente del Gobierno".



En el mitin, que ha acabado con el puño en alto y "La Internacional", también han intervenido los líderes del PSPV-PSOE en Valencia, José Luis Ábalos, y Alicante, David Cerdán, el secretario comarcal en el Baix Vinalopó y exalcalde ilicitano, Alejandro Soler, la alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seva, y Araceli Pastor y Antonia Moreno, afiliadas de Alicante y Orihuela, respectivamente.



Ábalos ha afirmado que "no todos tienen un precio, aunque algunos siempre estén de rebajas", y ha pedido "quitar los miedos y abrir la esperanza" sin imposiciones, al tiempo que ha señalado que el pasado octubre en el PSOE muchos tuvieron como objetivo dar el Gobierno al PP y situar a Susana Díaz como secretaria general socialista.



El secretario general de Alicante, David Cerdán, ha clamado contra la abstención dada por el PSOE para facilitar la investidura de Rajoy y la ha tildado de "insana" porque "ha hecho de nosotros militantes avergonzados que nos miramos a los zapatos", al "girar a una derecha que no representa" al partido.



Tras el acto político de Elche, Sánchez tiene previsto dirigirse a la cercana ciudad de Orihuela para visitar la casa-museo dedicada al poeta Miguel Hernández.