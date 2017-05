Patxi López rechaza formar parte de la lista de Sánchez

El ex secretario general del PSOE y candidato a las primarias del 21 de mayo, Pedro Sánchez, aseguró que sería "un honor" y "un orgullo" que Patxi López, su contrincante en este proceso, se uniera a su candidatura para "caminar juntos" en este proceso. En un acto con militantes celebrado en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules, un bastión del socialismo andaluz, Pedro Sánchez hizo este llamamiento a Patxi López "con todo respeto y con toda humildad", según subrayó el candidato a las primarias.

Sánchez hizo horas antes de que se confirmase la validez de los avales presentados el jueves y que le dejan en segunda posición tras Susana Díaz, ambos muy por delante de Patxi López. Según comentó al inicio de su encuentro con los militantes, que "hay partido", en referencia a la proximidad de los apoyos que recibió con respecto a los de la andaluza. Pedro Sánchez buscó el encuentro con Patxi López y anunció que sería "un honor" y "un orgullo" que se uniera a su candidatura. "Para mí y para nosotros sería un honor, un orgullo, compartir camino para hacer del PSOE un partido creíble, coherente, abierto a la participación de la militancia", aseguró Sánchez quien recalcó que para reconstruir la unidad del PSOE "no tenemos por qué esperar al 21 de mayo".

Sánchez anunció también que va a incorporar algunas de las propuestas del programa de Patxi López a su campaña, como su propuesta para cambiar el sistema de primarias para elegir al líder del partido.

Propuesta insuficiente



Un guiño que no fue suficiente para que López se integrase en la candidatura del ex secretario general. El candidato confirmó que seguirá adelante para intentar ser elegido nuevo secretario general de la formación, a cuyos militantes convocó a apoyarle para evitar la "división suicida" del partido.

"No me voy a retirar, porque no puedo dejar abandonados a los militantes de la unidad", afirma López que aspira a seguir "enarbolando la bandera blanca para evitar la batalla de la división suicida".

El entorno de Susana Díaz duda de que la mano tendida de Sánchez a López es un "caramelo envenenado", una "OPA hostil a los compañeros que avalaron" al exlehendakari, según fuentes de esta candidatura. Además la presidenta andaluza cargó contra su gran rival con los números de los avales en la mano. Díaz aseguró que "hay quien está contento con ser segundo, y ya es la tercera vez que está contento por ser segundo". "A mí me gusta más que nosotros seamos primeros y que luego seamos primeros también en el Congreso y primeros en las próximas elecciones generales; siempre salimos a ganar", señaló la candidata que cuenta con más apoyos tras la validación de avales. Díaz está convencida de que su candidatura "va a más" aunque aún hay más terrero "para ganar".