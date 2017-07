El partido de Ada Colau apoya la consulta, pero no el referéndum

n n n Catalunya en Comú, que aglutina a formaciones de la izquierda conocidas como los "comunes", apoyará la convocatoria del 1 de octubre como una movilización legítima de respuesta al "inmovilismo" del PP, pero no la considerará un "referéndum vinculante" sobre la independencia de Cataluña. Tras la reunión de la coordinadora nacional de Catalunya en Comú celebrada en Terrassa (Barcelona) para debatir la posición de los "comunes" ante el 1-O, el coordinador general de esta formación precisó que su apoyo a esta convocatoria tendrá lugar en tanto que movilización popular "por el derecho a decidir frente a la negativa del PP" al diálogo.

Domenènech, diputado de En Comú Podem, no aclaró, sin embargo, si los "comunes" llamarán a participar en la consulta del 1-O, y se limitó a señalar que esta es una decisión que aún no se tomó, porque ven "muchas incógnitas" respecto al anunciado referéndum del gobierno de JxSí.

EL GOVERN PIDE VALENTÍA

Tras conocer esta postura, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, advirtió a los "comunes" sobre el riesgo que corren de situarse, ante el referéndum del 1-O, "al lado" de los expresidentes José María Aznar, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero en vez de apoyar el derecho a votar de catalanes.

Puigdemont hizo esta velada advertencia a los al concluir la reunión del consejo nacional del PDeCAT, y les avisó de que, al final, tendrán que decidir "de qué lado están". El president también se mostró comprensivo con quienes pueden tener "temor" por la respuesta del Estado para oponerse al 1-O y reivindicó "fortaleza" y "coherencia" para afrontar la recta final hacia el referéndum. "El Estado tiene a su disposición una gran cantidad de recursos pagados por todos, y que utilizará contra nosotros", y "no tiene ningún tipo de miramiento", advirtió Puigdemont.

Los ecos del referéndum independentista llegaron hasta Alemania, desde donde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inmerso en la cumbre del G20, advirtió que no hará "nada" que esté "fuera de la ley" para impedir la celebración del 1-O, "exactamente lo contrario" que lo que está haciendo el presidente de la Generalitat que "está liquidando la Constitución".n