Países de todo el mundo dan su apoyo al Gobierno

n n n Gobiernos y cancillerías de todo el mundo continuaron ayer expresando su apoyo al Gobierno español frente a la declaración de independencia aprobada el viernes por el Parlamento de Cataluña, mientras que el papa Francisco se mostró preocupado por "el retorno de los nacionalismos" en Europa. Países como Brasil, Australia, Rumanía, Portugal y Grecia, entre otros, defendieron ayer la unidad de España, como hicieron ya ayer Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá, Argentina, México o Colombia, además de instituciones como la UE, la ONU y la OTAN.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, aseguró que el único interlocutor para la Unión Europea (UE) es España y reiteró que "nadie reconoce ni reconocerá a Cataluña como un estado independiente". Tajani añadió que la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre "es sabia porque serán los catalanes quienes decidirán qué gobierno quieren".

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, apeló de nuevo a la unidad y a la estabilidad para la resolución de la situación en Cataluña, y reiteró que "no es papel de la Unión Europea mediar en el problema".

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, habló ayer con el Rey Felipe VI para transmitirle personalmente que Portugal no reconoce la declaración unilateral de independencia aprobada el viernes por el Parlamento catalán. En declaraciones desde las Azores, Rebelo de Sousa transmitió al Rey "el respeto a la unidad del Estado español y por tanto el no reconocimiento de la declaración de independencia".

En Francia la prensa del país se muestra crítica en sus editoriales con la declaración de independencia del Parlamento catalán. El más duro con el independentismo y sus dirigentes es el diario conservador "Le Figaro", que titula "Viaje a lo absurdo".

El papa, contrario a los nacionalismos

El Vaticano reconoció ayer que el papa Francisco está preocupado por "el retorno de los nacionalismos". Cargó contra "las lógicas particulares y nacionales" que ponen en riesgo el sueño de los fundadores de Europa y defendió el diálogo para impedir que "formaciones extremistas y populistas" hagan "de la protesta el corazón de su mensaje", dijo el papa.