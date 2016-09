Page se ofrece a Sánchez para sondear a socialistas críticos

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario regional del PSOE en esta región, Emiliano García-Page, se ofreció ayer a Pedro Sánchez, para "contrastar" opiniones en el PSOE de cara al próximo Comité Federal, sobre la posición del partido después de que la investidura de Mariano Rajoy resulte fallida, como está previsto, tras la segunda votación de hoy.

García-Page dejó claro que "no está escrito el final" y que hay que ir "piano piano". En este sentido explicó que "no hay que tenerle miedo al Comité Federal". El dirigente socialista realizó estas declaraciones a preguntas de los medios, durante la firma de un convenio en Toledo.

"Si en algún momento hay que tener un punto de inflexión añadida, evidentemente hay que hablar", recalcó el dirigente socialista, "me pongo a disposición del secretario general para llevar a cabo los contrastes de opiniones que sean necesarios", expuso.

posiciones maduras

El presidente de Castilla-La Mancha defendió que los socialista tienen que "madurar" sus posiciones.

No obstante, insistió en la necesidad de que el PSOE siga siendo "coherente" con lo aprobado en el Comité Federal en lo relativo al rechazo al PP "como con todo lo demás que dice la resolución" y que se refería también al rechazo a pactar con los independentistas.

NO HACER BARRABASADAS

"A ver si por evitar terceras elecciones vamos a ser capaces de cualquier barrabasada", alertó García-Page, precisando que si están pidiendo al PP que "se entienda con sus aliados ideológicos", y dado el "rechazo a la derecha que defienden la mayoría de los militantes del PSOE", la coherencia debería llevar a los socialistas a "rechazar otras derechas que hay en el país, aunque sean nacionalistas, ya no digamos si son independentistas", reiteró.

"Si por coherencia no se puede apoyar a un partido muy contaminado por corrupción, tampoco a otros interlocutores que se permiten llamar a la puerta y que tienen tanta o más corrupción en sus filas", añadió García-Page.

Tras asegurar que si desde el primer día el PSOE hubiera sido el "tonto útil" del PP para ayudarle a formar gobierno Rajoy "no se hubiera tomado la molestia de fabricar un acuerdo con Ciudadanos ni con nadie más", se mostró convencido de que volverá a intentar ser investido una vez pasen las elecciones vascas y gallegas. Sobre estos comicios, el líder de los socialistas castellano-manchegos admitió que "rizan el rizo" y hacen más difícil las posibilidades de negociación entre los partidos, pues "elección significa confrontación y esperar que los ciudadanos se pronuncien". n