Los padres de Nadia, investigados por estafa

n n n Los padres de Nadia, Fernando Blanco y Marga Grau, están siendo investigados por un delito de estafa al solicitar dinero a través de las redes sociales y de medios de comunicación para supuestos tratamientos de su hija, que sufre una enfermedad rara, y cuyo destino está en tela de juicio. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Seu d'Urgell lleva el caso de estos padres, que residen en Fígols i Alinyá (Lleida), y que el miércoles fueron detenidos por los Mossos d'Esquadra.

El padre sigue en la comisaría de La Seu, y no está previsto que pase por el momento a disposición judicial, y la madre fue puesta en libertad en la madrugada de ayer; durante esas horas de la noche, la niña ha estado a cargo de unas personas de confianza de la familia. Mientras los padres eran detenidos por la policía autonómica, el juez ordenó un registro de la vivienda familiar en el cual él estuvo presente.

El fiscal jefe de Lleida, Juan Boné, justificó la detención de los padres de la niña porque, en las últimas 48 horas, se desconocía el paradero de Fernando Blanco y públicamente había dado diferentes versiones sobre dónde se encontraba. Cabe recordar que el padre anunció que ofrecería una rueda de prensa el miércoles, pero finalmente no la convocó.

También se había comprometido a participar en el programa de Antena 3 "Espejo Público" y tampoco se presentó, aunque su mujer sí intervino por teléfono en ese mismo programa. Ambos niegan haber estafado con las donaciones, que según algunos medios ascenderían a unos 300.000 euros desde 2009, aunque sí han admitido haber exagerado partes de su relato.

Fuentes próximas a la Fiscalía aseguraron que aprecian indicios de delitos de estafa en el caso, aunque no ven riesgo inminente para la menor. n