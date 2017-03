Otegi saluda el anuncio de desarme de ETA, al que otorga "total credibilidad"

El portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha calificado hoy de "buena noticia" el anuncio de desarme definitivo de ETA, al que, según ha asegurado, otorga "total credibilidad" y espera que se lleve a cabo "hasta el final", con la "implicación" de la sociedad civil y los gobiernos vasco y navarro.

Otegi, quien ha ofrecido una primera "declaración de urgencia" en San Sebastián, ha reconocido que no espera "gran cosa" de los ejecutivos español y francés, pero que quieren pensar que al menos "no pondrán obstáculos añadidos a un acontecimiento histórico".

El líder abertzale ha analizado el anuncio hecho por el militante ecologista Txetx Etcheverry en Le Monde, según el cual un grupo de intermediarios civiles vascofranceses se responsabilizarán de llevar a cabo el desarme de ETA antes del día 8 de abril.

El secretario general de Sortu, quien ha comparecido en nombre de la coalición EH Bildu, ha otorgado "veracidad absoluta" a la información de Le Monde, ya que se "pone en boca" de un representante de los denominados "artesanos de la paz", en los que ETA depositó la responsabilidad de su propio desarme.

Otegi ha asegurado que se trata de una "buena noticia" para el "conjunto de la sociedad vasca" y ha deseado que se "desarrolle hasta el final y de manera integral".

Ha recalcado que el trabajo discreto desarrollado por la izquierda abertzale para que "la paz se consolide" ha dado sus frutos también en "el tema del desarme".

No obstante, Otegi ha querido dejar claro que "hay una parte del desarme", la operativa, en la que la izquierda abertzale no está implicada, ya que corresponde a los que denomina "artesanos de la paz".

Ha deseado que el proceso se lleve a cabo hasta sus "últimas consecuencias con la participación de la sociedad civil, la monitorización de la comunidad internacional y con la intervención" de los gobiernos vasco y navarro e instituciones vascofrancesas.

En su opinión, la izquierda aberttzale puede hacer "con cierta autoridad moral" un llamamiento a que "todo el mundo esté a la altura del momento histórico".

El dirigente de Sortu ha culpado a los Estados español y francés de que el desarme de la organización terrorista no se hubiera producido antes.

"No esperamos gran cosa de ambos gobiernos. No esperamos que ayuden a que este proceso se pueda desarrollar hasta el final, pero al menos queremos pensar que no pondrán obstáculos añadidos a un acontecimiento histórico que va a marcar un antes y un después", ha añadido.

Otegi ha comentado que no tienen información precisa sobre lo que ocurrirá el próximo 8 de abril, aunque ha reconocido que, si la tuviera, tampoco la compartiría con los periodistas.