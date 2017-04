La oposición ve un problema global en Génova con la corrupción

Los principales partidos de la oposición reaccionaron a la dimisión de Esperanza Aguirre. Desde el PSOE, los tres candidatos a la Secretaría General socialista lo hicieron señalando también a Mariano Rajoy. Susana Díaz pidió a Mariano Rajoy, "que dé la cara y no se esconda en Brasil ni en ningún sitio". Por su parte, Pedro Sánchez dijo que la dimisión de Aguirre "debería señalar el camino de salida Mariano Rajoy". Patxi López, por su parte, cree que el adiós de la expresidenta "no es suficiente".

Desde Podemos, su secretario general, Pablo Iglesias, denunció la "maquinaria corrupta" del PP en contra de los intereses de los ciudadanos, mientras que secretario general del partido en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, dijo que la dimisión de Aguirre "no zanja" la "crisis de gobernabilidad" ya que, en su opinión, el "problema" está en el en el Gobierno regional y en la Asamblea madrileña.

Además, los tres grandes partidos de la oposición, coincidieron en señalar lo habitual que fue la imagen de Aguirre dimitiendo en los últimos años. Dirigentes del PSOE, Podemos y Ciudadanos destacaron que la dimisión es ya la tercera en su carrera política, en una situación que se repitió en las últimas fechas. "Espero que a la tercera vaya la vencida; hace mucho tiempo que tendría que irse", aseguró en Twitter el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando.n