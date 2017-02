El núcleo duro de Iglesias copará los principales cargos en la ejecutiva

El núcleo duro de Pablo Iglesias, del que además de Irene Montero forman parte dirigentes como Pablo Echenique, Rafael Mayoral, Juan Manuel del Olmo y las diputadas Gloria Elizo, Noelia Vera o Sofía Castañón, asumirán los puestos clave en la nueva ejecutiva de Podemos.



Esta es la propuesta que Iglesias planteará hoy al Consejo Ciudadano, reunido en Madrid, y que saldrá adelante con el acuerdo de Íñigo Errejón, que será relevado por Irene Montero como portavoz en el Congreso.



La nueva ejecutiva encabezada por Pablo Iglesias, estará compuesta por otras 14 secretarías -según confirman a EFE fuentes de Podemos-; las más importantes en manos del sector `pablista`, que salió victorioso en Vistalegre II; y desaparece la Secretaría Política que dirigía Íñigo Errejón, que pasa a ser responsable de la de análisis estrátegico y cambio político.



El acuerdo del Consejo Ciudadano sobre la composición y reparto de funciones en la ejecutiva tiene el visto bueno de todos los sectores del partido.



Los `errejonistas`, por tanto, no darán la batalla ni se opondrán a este reparto, pese a que sólo mantienen 3 de las 14 secretarias, lejos del 40 por ciento de representación que esperaba el hasta ahora secretario político.



Además de Errejón, permanecen también Pablo Bustinduy que repite como responsable de Internacional; y Auxiliadora Honorato, que ocupará la nueva Secretaría de Administraciones Públicas.



En el nuevo Consejo de Coordinación o ejecutiva, hay mayoría de mujeres. Irene Montero asume la nueva Secretaría de Acción en el Congreso y Portavoz, sustituyendo en ese cargo a Errejón, quien ha rechazado ocupar la portavocía adjunta que hasta ahora desempeñaba Montero.



En el Senado seguirá como portavoz el secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar.



Como secretario de Organización se mantiene Pablo Echenique -ahora también de Programa-, quien ya ha apuntado que no dejará inmediatamente su cargo de secretario general en Aragón, porque habrá que redactar antes un reglamento que detalle los procedimientos y los plazos de las incompatibilidades de los cargos orgánicos.



El abogado de la PAH y diputado Rafael Mayoral conserva la Secretaría de Sociedad Civil y Movimiento Popular que ya ocupaba; mientras que el programador informático y diputado por Valladolid Juan Manuel del Olmo será el responsable de una nueva Secretaría de Comunicación y Tecnologías de la Información, ambos del sector `pablista`.



El Consejo Ciudadano estatal designará además a la vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo como secretaria de Acción Institucional.



Asimismo, se crea, como se establecía en el modelo político de Iglesias que salió victorioso en Vistalegre II, la nueva Secretaría de Igualdad, Feminismos y LGTBi, que recae en manos de la poetisa y diputada por Asturias Sofía Castañón.



La diputada por Cádiz Noelia Vera -periodista y presentadora de La Tuerka- asumirá la Secretaría de Participación.



De la Secretaría de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial se hace cargo la secretaria general de Podemos en las Islas Canarias, Meri Pita; mientras que la senadora vasca Pilar Garrido dirigirá la nueva Secretaría de Políticas Sociales.



Del equipo `pablista` se incluye también en la ejecutiva a Idoia Villanueva, senadora autonómica de Podemos por Navarra, que ocupará la Secretaría de Coordinación Ejecutiva del Consejo Ciudadano Estatal, que antes estaba en manos de la `errejonista` Ángela Ballester, quien ya no repite en la dirección.



Tampoco estará la eurodiputada Tania González, que se integró en la candidatura de Errejón, pero entra en la dirección el también europarlamentario Miguel Urbán de Anticapitalistas, que se pondrá al frente de la Secretaría de Acción en el Parlamento Europeo.



A todos ellos se sumará como miembro "invitado" Nacho Álvarez, quien junto con Carolina Bescansa optó por no concurrir en ninguna de las listas a la dirección.



Álvarez no podrá por ello tener un cargo orgánico, ya que la ejecutiva es elegida por el Consejo Ciudadano de entre sus miembros, pero seguirá actuando como responsable de Economía, labor que ya desempeñaba en la dirección saliente.