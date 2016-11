Una mujer de 26 años muere degollada por su novio en un coche en Fuenlabrada

n n n Una mujer de 26 años murió ayer en Fuenlabrada (Madrid) degollada presuntamente por su novio, que era detenido por la Policía tras avisar a su suegra de lo que había hecho. Según informaron desde Emergencias Comunidad de Madrid y Jefatura Superior de Policía, el suceso ocurrió poco antes de las dos de la tarde a la altura del número 28 de la calle Barcelona, donde la mujer estaba en el interior de un coche y recibía una puñalada en el cuello que le seccionaba la yugular.

El agresor es su novio, de 29 años, quien tras perpetrar el homicidio llamaba a su suegra para confesar lo que había hecho y se quedaba en el lugar, donde era detenido.

No había denuncias previas por malos tratos ni ninguna medida cautelar, como orden de alejamiento, entre el presunto agresor y la víctima, ambos de nacionalidad española. Los facultativos del Summa que acudieron al lugar solo podían confirmar la muerte de la mujer. Fuentes de la investigación precisaron que la víctima era vecina de la localidad pero el agresor no, y que éste no tiene antecedentes policiales.

El hombre se quedaba junto al coche en el que estaba el cadáver en estado de shock, balbuceando frases en las que decía que un niño no era hijo suyo, lo que hizo pensar a los testigos que la chica podría estar embarazada, aunque este extremo no era confirmado.

La Policía Local era la primera en llegar al lugar y detenía al preagresor, al que trasladaba a la comisaría de la Policía Nacional.

La violencia machista ha segado la vida de 866 mujeres en los últimos 13 años en España.

A lo largo de 2016, la violenca machista se ha cobrado ya la vida de 40 mujeres y un menor de edad y ha dejado 25 menores huérfanos. Además, hay otros ocho casos en investigación, que podrían engrosar las estadísticas.n