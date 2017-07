El Heraldo de Aragón publica hoy que la Guardia Civil ha detenido como presupuesto autor de los hechos a un tío carnal de la niña que, siempre según la versión del diario, no confirmada por la benemérita al tratarse de una menor, vivía con su madre y abuela de la víctima en esta localidad altoaragonesa.



El alcalde ha confirmado, por su parte, que el jueves por la noche se recibió aviso en el 061 para acudir a la casa de la víctima, que a causa de la gravedad de las heridas fue trasladada al hospital de referencia de la capital aragonesa, donde falleció ayer.



El juzgado de instrucción número 1 de Jaca ha decretado el secreto de sumario de las actuaciones.



Hoy mismo, el alcalde ha reunido a las 9.00 horas a la Junta de Portavoces y han decidido convocar una concentración de repulsa a este hecho a las 12.00 horas en la plaza de España de Sabiñánigo, frente a la puerta de la casa consistorial, donde se leerá un manifiesto.



La localidad ha decretado dos días de luto oficial, desde las 12.00 horas de hoy a las 12.00 horas del próximo lunes.



Jesús Sierra ha explicado a Efe que la niña no estaba tutelada, pero que los servicios sociales municipales se habían puesto en contacto hace unos tres meses con la familia para prestarle ayuda, por causas que no ha concretado.



El alcalde ha mostrado su consternación por un hecho "tan grave y doloroso", y ha mostrado su incredulidad por que una niña tan pequeña pueda haber fallecido por una paliza.



En cualquier caso, ha deseado que las investigaciones sigan su curso y que finalmente se esclarezcan los hechos y el culpable asuma las consecuencias.