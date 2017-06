Montero ataca al PP por sus casos de corrupción: "La corrupción tiene sede y es Génova 13"

Montero, durante su intervención en el pleno del Congreso, donde se debate la moción de censura de Unidos Podemos contra el Gobierno, ha hablado de la situación actual en Cataluña, que ha denominado "choque de trenes".



Si la dinámica de "choque de trenes" es la que prevalece ahora, es porque el PP se ha encargado de "dinamitar todos los puentes" con el "anticatalanismo como bandera", porque esa, a su juicio, ha sido la estrategia de los populares desde 2006.



Fue entonces el líder del PP, Mariano Rajoy, el que acuñó como lema "la democracia soy yo", y contraviniendo lo que decidió el Congreso, el Parlament de Cataluña y los ciudadanos catalanes en referéndum optaron por presentar un recurso de inconstitucionalidad ante "su tribunal favorito", el Constitucional.



Así lo ha explicado Montero, para quien es Rajoy, por consiguiente, el que "prendió la mecha" de la ruptura con Cataluña, pues al hacer eso "reventó el pacto de convivencia".



La portavoz de Unidos Podemos ha indicado que el modelo territorial del Gobierno está "caduco" porque al decidir, que es lo que proponen los partidos independentistas, "no se rompe nada".



Al contrario, según sus palabras: "Son ustedes (el PP) los que han roto España y la han vendido a fondos buitre y a fondos de inversión que están tomando el control del país".



Montero ha asegurado que el Gobierno no quiere que "decidan los ciudadanos", pero están "encantadísimos" de que "decidan los buitres financieros".



Más adelante, ha asegurado: "Este es un país plurinacional" porque es "un país de países", y así lo reconoce la Constitución.



Tal y como ha declarado, el PP no tiene presente esta premisa, lo que le ha llevado a recalcar que los populares "han preferido ser un partido residual con un españolismo rancio", comandado por "un xenófobo confeso" como es Xavier García Albiol, con tal de "dar alas a su granero de votos en el resto de España".



Ni el Gobierno ni el PP han hablado nunca de "lazos entre pueblos" ni de "hermandad", de forma que "nunca han tendido puentes". Ello les convierte en "síntoma de que forman parte del pasado" y en exponentes de "un modelo territorial que no está a la altura del país".



Así que, ha sentenciado: "Un motivo más para echarles".



En cambio, para Unidos Podemos "Cataluña nunca ha sido un problema de España".



"La España que viene es abierta, tolerante, solidaria, como siempre han sido los pueblos de España; la España que viene reconoce el derecho de los ciudadanos catalanes a decidir; la España que viene lleva la fraternidad por bandera", ha añadido.



Ha sido, por tanto, "una pésima gestión" la del "conflicto" con Cataluña y la "negativa al referéndum" supone, por tanto, "un síntoma" de que el Gobierno del PP "forma parte del pasado", ha subrayado Irene Montero.



Según la posición de su partido, debe haber referéndum y derecho a decidir para que las bases de la convivencia entre los pueblos de España sean "democráticas".