En opinión de Monedero, cree que en Galicia no fue bueno para Podemos "el haberse disuelto en una coalición más grande y con su identidad no bien dibujada". En el País Vasco, en cambio, ha destacado que EH Bildu "ha copiado el mensaje de Podemos", centrándose en lo social en lugar de en lo identitario, y Elkarrekin Podemos "no ha acertado encontrando un discurso" que insistiera en lo que es la formación morada.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Monedero ha celebrado que por fin haya en su partido un debate con calma, y no con urgencias electorales. El exdirigente ha admitido que ha compartido más diagnósticos con Iglesias que con el secretario político, Íñigo Errejón.

GOBERNAR CON EL PSOE, PORQUE SI NO NO CUMPLE

Entre otras cosas, ha dicho compartir con Iglesias que con el PSOE hay que hablar "de igual a igual" y entrar en el Gobierno para que no suceda lo que ha pasado en Castilla-La Mancha, donde Podemos ha retirado su apoyo al PSOE acusándole de incumplir el pacto de gobernabilidad. "El PSOE en la oposición promete como un Stark pero en el Gobierno no cumple ni como los Lannister", ha dicho, recurriendo a los héroes y villanos de Juego de Tronos.

También ha cargado duramente contra el líder socialista, Pedro Sánchez, al que ha tachado de "tránsfuga en su propio partido" y "superviviente que todo lo hace para sobrevivir", incluso "sacrificando a su propio partido".

Pese a que Sánchez está dispuesto a pactar con Podemos, Monedero ha advertido de que "no tiene ninguna credibilidad, porque dice una cosa y la contraria" y nunca ha tenido "la firmeza de hacer un Gobierno de cambio". Es más, le ha recordado que él fue secretario general del PSOE porque los `barones`, incluida la andaluza Susana Díaz, quisieron frenar a "la izquierda del PSOE" que representaba Eduardo Madina, así que ahora no puede pretender ser él la izquierda del partido --y Madina está con Díaz--.

"GANARÁ LO QUE SE PARECE MÁS A PODEMOS, QUE ES PABLO"

Sobre el debate interno en la formación morada, ha augurado que el proceso "va a ganar lo que se parece más a Podemos, que es Pablo", frente a lo que los medios dicen que representa Errejón que, según Monedero, tampoco es cierto.

De hecho, ha aconsejado a su partido que aprenda las lecciones de lo que les sucedió a Los Verdes en Alemania, empezando por no dejar que los medios les construyan la discusión: "Ni Íñigo Errejón es tan conservador como le quieren representar los medios ni Pablo Iglesias es tan radical".

Los Verdes alemanes, ha recordado, nacieron de los movimientos sociales "decidieron convertirse en partido, amamantaron en el Parlamento, rejuvenecieron la manera de vestirse y en un momento dado tuvieron una discusión entre jacobinos y girondinos", es decir, "entre los partidarios de hacer más calle y "los que al final terminan hablando con el Rey y siendo más amables".

Ganaron los segundos, ha proseguido, los que fueron retratados por la prensa como "realistas" frente a "fundamentalistas", y terminaron gobernando en los Laender con la derecha alemana. Así, ha subrayado que los partidos son herramientas y su tarea final es ser útiles a la gente, y para eso hay que estar en la calle.

En todo caso, ha defendido que mientras las "peleas" de PSOE y PP son de partidos "en descomposición" las de Podemos son las de un partido "en composición".