La moción de censura "no es una prioridad" para el PSOE

El secretario de Empleo y Relaciones Laborales de la Ejecutiva socialista, Toni Ferrer, asegura que el PSOE está centrado en hacer una "oposición de Estado" y resolver problemas concretos por lo que una moción de censura al Gobierno no se percibe como una prioridad, "ni está a la vuelta del verano". Ferrer precisa que no se trata de un debate de "blancas o negras", la moción de censura hoy ni está descartada ni incluida en la agenda del partido, es "una posibilidad parlamentaria" que, en estos momentos, "no soluciona".

Ferrer sostiene que es un "error" pensar que problemas del país (como el desempleo de larga duración, el paro juvenil o el trabajo precario) se sustancian con una moción de censura pero, además, sepreguntó "¿cuánto va a durar esta legislatura?". A juicio de Ferrer, mientras unos y otros debaten sobre la necesidad o no de una moción, "el que tiene potestad de acortar la legislatura, puede hacerlo".



Por ello, el responsable de la Ejecutiva socialista considera que lo mejor es dedicarse a trabajar e intentar cerrar acuerdos con las "fuerzas del cambio" (y aquí incluye a Podemos, Ciudadanos y ERC). Sin embargo, pese a secundar una política de acuerdos y consensos, Ferrer afirma que el PSOE no se va replantear el voto contrario al techo de gasto, aprobado en Consejo de Ministros. "Todo lo contrario, nos reafirmamos en el "no" porque los elementos de crítica se mantienen", dice.



El veterano exdirigente de UGT explica que el techo de gasto aprobado por el Ejecutivo penaliza a las comunidades autónomas pero sobre todo a los ayuntamientos, que pese a tener superávit no pueden invertir en políticas sociales o empleo.

Sobre Cataluña, Ferrer opina que el "error" reside en pensar que se trata de una batalla entre "el centro y la periferia" . Y es un error, asegura, en el que "nos están sumiendo la Generalitat, las fuerzas secesionistas y la derecha española" y, por eso, el PSOE apuesta por la unidad y la cohesión.