Miles de personas exigen en la calle en Barcelona una subida de salarios

Miles de personas han salido hoy a la calle en Barcelona en el Primero de Mayo para reclamar a la patronal un acuerdo salarial que permita a los trabajadores notar en sus bolsillos la mejora de la economía, una subida que los sindicatos han advertido que, si no llega ya, provocará más conflictividad.



En el marco de la tradicional manifestación unitaria del Día del Trabajo, los dos principales sindicatos en Cataluña, CCOO y UGT, han conseguido movilizar a 50.000 personas, según sus cálculos, cifra que la Guardia Urbana ha reducido hasta 5.000.



La celebración del Primero de Mayo ha coincidido en el tiempo con un momento de bloqueo de la negociación colectiva y los sindicatos han aprovechado para exigir a la patronal que mueva ficha y dé luz verde a aumento salarial que beneficie al conjunto de trabajadores y no les deje fuera de la recuperación económica que vive el país.



Bajo el lema "Empleo estable, salarios justos, más derechos sociales", la manifestación ha arrancado en la confluencia de Passeig de Gràcia con Ronda Sant Pere y ha bajado por Via Laietana hasta la plaza de la Catedral, donde los líderes de los dos sindicatos se han dirigido a los manifestantes.



El secretario general de CCOO en Cataluña, Javier Pacheco, en su primer Día del Trabajo como líder del sindicato, ha asegurado que "hay que salir a la calle para reclamar lo que es nuestro" porque "el crecimiento no llega a los bolsillos de los trabajadores y ha llegado el momento de que eso ocurra".



"Si no hay acuerdo con la patronal, tensaremos la calle y las mesas de negociación", ha afirmado, tras asegurar que los sindicatos "tenemos la legitimidad y la voluntad de pasar a la ofensiva".



El secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros, ha hecho autocrítica al asegurar que los sindicatos se han movilizado poco los últimos años y ha afirmado que, ahora, "ha llegado el momento de decir basta" advirtiendo a la patronal Fomento del Trabajo que "o suben los salarios o el conflicto está servido".



Para Ros, "la crisis ha sido una estafa, una excusa para romper nuestro modelo social, el estado de bienestar".



Los dos dirigentes sindicales han reclamado la derogación de la reforma laboral y han reclamado al Govern que apruebe ya la Renta Garantizada de Ciudadanía para que ningún hogar se quede sin unos ingresos mínimos.



En la manifestación, que ha transcurrido en un ambiente festivo y reivindicativo, destacaba la presencia de colectivos de trabajadores afectados por despidos como los de Codorniu, que ha aprobado un Expediente de Regulación para 100 personas, o la constructora OHL.



También se encontraban un grupo de mujeres colombianas, "las libélulas", que se dedican a la limpieza de hogares y que reivindican que España ratifique el convenio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que les garantizaría derechos de los que ahora carecen como la baja por maternidad o mejores pensiones.



Durante sus discursos, Pacheco y Ros han defendido también el derecho a decidir y han recordado que los derechos sociales y los nacionales deben ir de la mano.



Varios políticos han dado apoyo a la manifestación, entre ellos, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; la consellera de Trabajo y ex dirigente de UGT, Dolors Bassa; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; el alcalde accidental de Barcelona, Gerardo Pisarello; y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.



También han participado de la celebración del Primero de Mayo el portavoz del grupo de CSQP en el Parlament, Joan Coscubiela; el secretario general de Podem, Albano Dante Fachin; la diputada en el Parlament de Ciutadans Sonia Sierra; y la portavoz del nuevo partido de izquierdas de Ada Colau, Elisenda Alemany.



Además de la manifestación unitaria, unas 500 personas han participado por el centro de la ciudad en la marcha convocada por el tercer sindicato catalán, USOC, y otras 300 en la auspiciada por la CGT, según la Guardia Urbana.