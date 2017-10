Merkel y Macron respaldan a Rajoy ante el reto secesionista

n n n Los principales líderes europeos, entre ellos la canciller alemana, Ángela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, respaldaron al Gobierno de Mariano Rajoy en su defensa de la Constitución y la unidad de España frente al desafío secesionista de las autoridades de Cataluña. Además, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, rechazó invitar a la Eurocámara al presidente catalán, Carles Puigdemont, y explicó que no pretende "reconocer Cataluña como un país y como un socio que está al mismo nivel que España".

La cumbre de Bruselas llegó justo el día en el Gobierno español convocaba un Consejo de Ministros extraordinario para activar el mecanismo constitucional que permitirá asumir competencias del Ejecutivo catalán y restablecer "el orden constitucional".

Aunque Cataluña no figuraba en la agenda de la cumbre, tanto Merkel como Macron y otros líderes de la UE no dejaron lugar a dudas y antes del inicio de la reunión subrayaron una vez más el apoyo de las principales potencias europeas a una solución en Cataluña dentro de la Constitución española. Macron, en declaraciones a los medios, afirmó que esta cumbre europea, que concluye mañana viernes, estará marcada por "un mensaje de unidad" de los países de la Unión en torno a España. "Este Consejo estará marcado por un mensaje de unidad, de unidad en torno a los Estados miembros de cara a las crisis que puedan conocer. Unidad en torno a España", dijo Macron a su llegada a la reunión.

Merkel, por su parte, reiteró su apoyo al Gobierno español frente al independentismo en Cataluña, defendió que la solución a este conflicto "tenga como base la Constitución española", y recordó que Rajoy cuenta con el respaldo de los principales partidos políticos españoles.

Al margen de la cumbre europea, también se pronunció sobre Cataluña el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien subrayó que el conflicto "debe ser resuelto en el marco de la ley española". "La posición de Rusia es conocida: todo lo que ocurre es un asunto interno de España y debe ser resuelto en el marco de la legislación española", afirmó.n