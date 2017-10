Los medios internacionales se hacen eco de la "gigantesca" manifestación a favor de la unidad en Barcelona

Las portadas de los periódicos digitales de varios países se han hecho eco de la manifestación celebrada este domingo, 29 de octubre, en Barcelona a favor de la unidad de España, después de que el Parlament proclamara este viernes la independencia y fuese suspendida, horas después, por el Senado, al aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.



Así, en Reino Unido la BBC abre su portada digital con el titular `Una gigantesca marcha a favor de la unidad comienza en Barcelona` y The Guardian publica `Miles se unen a la manifestación en Barcelona contra la independencia catalana`. The Times titula `Manifestantes anti-independentistas devuelven el golpe mientras la crisis catalana se hace más profunda` y The Telegraph tiene como primera noticia `España en crisis. Catalanes a favor de la unidad marchan para rechazar la declaración de independencia`.



En Alemania, el Franckfurter Algemeine publica la noticia con el título `La mayoría silenciosa eleva su voz`, mientras en Francia, Le Monde publica la noticia `Los catalanes anti-independentistas se movilizan, la sociedad dividida` y Le Figaró titula `Cataluña: los unionistas se manifiestan en Barcelona`.



Entre los periódicos italianos, La Repubblica ofrece la señal en vídeo de la manifestación en directo y titula `Barcelona, los unionistas en las calles: No a una Cataluña independiente` e Il Mesaggero publica la noticia `El Caso Cataluña, en Barcelona desfila el cortejo de los unionistas`, mientras La Stampa lleva en portada la información `Barcelona, los unionistas en la calle`. Además, en Holanda, el diario Telegraaf se hace también eco de la marcha con la noticia `Masiva manifestación pro-España en Barcelona`.