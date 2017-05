El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha expuesto durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados las últimas actuaciones de Anticorrupción -- como la presentación de las querellas por el `caso Mercamadrid`, contra la trama eólica en Castilla y León o las diferentes decisiones que han llevado a la investigación de más de 60 personas en la `Operación Lezo`, que afectan a cargos del PP-- como "hechos" frente a quienes acusan al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, de determinadas "maniobras" tendentes a evitar investigar delitos cometidos por personas del partido del Gobierno.

"No hay un solo dato objetivo, concluyente y al margen de elucubraciones sobre hechos de corrupción que se hayan visto paralizados" bajo el mandato de Moix, ha dicho Maza, que ha destacado también la brevedad del mismo, ya que fue nombrado hace tan sólo dos meses. "Comparto su visión de hacia dónde debe ir la Fiscalía", ha añadido al resaltar que uno de los elementos importantes que fue tomado en consideración para su nombramiento fue el plan de actuación que presentó en su candidatura.

Maza se ha mostrado así de contundente durante una declaración inicial ante los diputados, que solicitaron su comparecencia para explicar las distintas polémicas que han salpicado en las últimas semanas a la Fiscalía Anticorrupción y a su propia gestión al frente de la Fiscalía General del Estado. Sobre el `caso Lezo`, ha señalado que las decisiones adoptadas por este departamento vienen a confirmar la independencia y determinación del mismo.

El fiscal general del Estado ha defendido firmemente al jefe Anticorrupción y al Ministerio Público en general y ha rechazado que deba sufrir merma alguna "en el concepto público" por la existencia de "sospechas injustas". Niega igualmente la existencia de arbitrariedades por los fiscales, de los que ha destacado su "respeto absoluto a la legalidad".

En cuanto a las polémicas mediáticas, ha señalado que los mismos medios de comunicación en los que se exponen las críticas a la Fiscalía y a las actuaciones dan cuenta de la formulación de las diferentes querellas y actuaciones, de las que también ha destacado la solicitud de prisión sin fianza para el hijo mayor de Jordi Pujol.

En este sentido, ha mostrado su sorpresa por algunas interpretaciones en las que se ha venido a acusar a la Fiscalía de paralizar la relativa a la financiación ilegal de la antigua Convergència Democrática de Catalunya (CDC) porque así convendría a los intereses políticos del Gobierno en Cataluña.

FISCALES DEL TRES POR CIENTO

Sobre otra de las polémicas, por la intención de Moix de relevar a los fiscales del caso del `tres por ciento` en Cataluña --que el propio Maza ha paralizado de momento--, ha explicado que la transición de asuntos es "muy sencilla" en Anticorrupción porque todos los fiscales de dicho departamento están "altamente cualificados".

A su juicio, en todo caso se trataría de "un traspaso de información entre compañeros", y que "no resulta de justicia" dudar de la competencia de los fiscales afincados en Cataluña y propuestos para la sustitución de los actuales, que son José Grinda y Fernando Bermejo. "Si se diera el caso de respaldar a los nuevos fiscales se me acusará de querer paralizar la investigación y, al contrario, si no les respaldo dirán que desautorizo al fiscal jefe nombrado por mí", se ha quejado Maza.

Sobre otro asunto, como es el relevo en la jefatura de la Fiscalía en Murcia que le obligó a comparecer hace tan sólo dos meses en esta misma Comisión Justicia, ha recordado que unas semanas más tarde el cargo cuestionado ha ampliado la imputación contra el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez.

LA FISCALÍA Y LEZO

En cuanto al `caso Lezo`, ha dicho que fue también la Fiscalía Anticorrupción la que solicitó "que se dirigiera la imputación contra los más de 60 investigados e interesó la prisión provisional para alguno de ellos, entre los que como todo el mundo sabe se encuentra el expresidente de la Comunidad de Madrid".

Maza ha negado conocer el contenido de ese "intercambio de pareceres" porque no estaba presente en el mismo ni es objeto de su competencia. Se le dio cuenta de que se analizaron cuestiones sobre medios de prueba y que le consta "que fruto de dichos diálogos se fue perfilando la posición general de la Fiscalía como en tantos casos sucede", dirigida a evitar macrocausas para lograr instrucciones más ágiles.

"En ese marco se movió la discusión jurídica objeto de tanto comentario público", ha señalado Maza sobre las diferentes noticias sobre la actuación de la Fiscalía en `Lezo`, cuando en realidad se trataba de dividir o no la causa en otras menores. Y todos concluyeron, según el fiscal general del Estado, que se podía dividir la causa entre lo anterior a 2001 --época de gobierno de Ruiz-Gallardón-, tema que fue objeto de polémica en los medios de comunicación.

LA FISCALÍA SE OPUSO A LA LIBERTAD DE INVESTIGADOS EN `LEZO`

Asimismo, ha puntualizado que se trata de "la misma Fiscalía y el mismo jefe", que se opuso a la solicitud de libertad de dichos investigados. Por ello considera que "cuando uno analiza pausadamente" las informaciones de los medios de comunicación "pareciera que debemos parar el tiempo el 8 de marzo", que fue la fecha de toma de posesión de Moix.

En este punto ha incidido en que la Fiscalía es un órgano jerarquizado en el que se utiliza la figura del visado lo que implica que el superior debe revisar el trabajo de los fiscales de plantilla y "ello ocurre así siempre". Ha añadido que es totalmente compatible con la independencia del criterio que el fiscal del asunto tenga en la dirección de la causa.

La forma de trabajar, ha explicado Maza en la Cámara baja, es que los asuntos que lleven los fiscales de un caso den cuenta a su jefe de sus actuaciones de forma periódica. Así, ha defendido que en dichas conversaciones se dan "intercambios de pareceres" y que "ello no es destacable ni noticiable" y que lo contrario "sí que sería identificar la unidad de criterio con la imposición".