Maza niega que los fiscales acusaran de chivatazo a Nieto

nnn El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, defendió que "en absoluto" los fiscales de la operación Lezo buscaban atribuir un "chivatazo" por parte del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto al expresidente de la Comunidad de Madrid y presunto cabecilla de la trama Ignacio González, en su escrito remitido al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, sino que se hizo una mala interpretración. "Se interpretó que era investigación chivada por el secretario de Estado de Seguridad y entiendo que se podía hacer una lectura apresurada pero lo que realmente querían decir es que no se referían a atribuir en absoluto que el secretario de Estado filtrara ni chivara nada", dijo Maza tras participar en un congreso sobre Compliance.

José Manuel Maza, dijo que su actuación y la del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, en el caso Lezo, por el que está en prisión provisional el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es "legal, legítima y honesta". Al ser preguntado por los periodistas por la petición de responsabilidades a ambos y al ministro de Justicia, Rafael Catalá, realizada por la oposición en el Congreso de los Diputados, Mata afirmó que "la responsabilidad del ministro es política, ahí no entro, él sabrá lo que tiene que hacer; y, por lo que respecta a mí, evidentemente yo estoy convencido y voy a defender que mi actuación es legal, legítima y honesta. Y respecto a Moix, por todo lo que veo, no tengo la más mínima duda de que también lo es", mantuvo Maza.

Con respecto a Concepción Dancausa, delega del Gobierno en Madrid, Maza afirmó que"goza de la más amplia presunción de inocencia" y que "es lógico que esté sorprendida y disgustada" tras conocer que es investigada en unas diligencias por delito societario.

petición de reprobación

A pesar de sus explicaciones, los partidos de la oposición siguen cuestionando la actuación de la Fiscalía y el Gobierno. El PSOE registró en el Congreso una moción en la que se pide la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá; del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y del Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, por su implicación en el caso Lezo.

En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz adjunta del grupo socialista, Isabel Rodríguez, explicó que en la moción, que se debatirá la semana próxima y confían contar con el apoyo de la mayoría de los grupos, se pide la reprobación de Catalá por su "responsabilidad directa" en el caso Lezo y en los nombramientos de Maza y Moix. Asimismo, el PSOE pidió la reprobación del Fiscal General del Estado e instan al Gobierno a su cese y la reprobación del Fiscal Anticorrupción "directamente implicado" y se pide al Ejecutivo "que le remueva de su puesto". Rodríguez aseguró que "el señor Catalá no es digno de estar al frente del Ministerio de Justicia".n