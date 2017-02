Mata a su hija tirándose por la ventana del Hospital La Paz

n n nUn hombre de 27 años con antecedentes por violencia machista mató ayer a su hija de solo un año tirándose con ella desde una ventana del hospital La Paz de Madrid tras discutir con su pareja y madre de la niña, a la que había espetado: "Te voy a dar donde más te duele".

El suceso ocurrió sobre las ocho y media de la mañana en el Hospital Infantil La Paz, perteneciente al complejo hospitalario del mismo nombre, y en el que acababa de recibir el alta la pequeña, que nació de manera prematura y había estado ingresada por un problema cardíaco.

El padre y la madre habían acudido a la habitación de la niña, ubicada en una primera planta pero con una altura equivalente a un cuarto piso -unos 12 metros- porque el edificio tiene varias alturas. La pareja empezó a discutir y el padre le dijo a la madre: "Te voy a dar donde más te duele", según escucharon algunos trabajadores, que entraron a ver qué ocurría.

En un momento dado el hombre saltó por la ventana con la niña cogida en brazos y cayendo a a un estrecho patio interior del hospital, en el que hay un pequeño jardín y vallas. Ambos sufrieron politraumatismos y entraron en parada cardíaca de la que fueron atendidos por varios médicos del centro, que después de 45 minutos de maniobras de reanimación no pudieron salvarles la vida.

El fallecido es Vladimir V., chileno de 27 años, quien contaba con varios antecedentes policiales, uno de ellos por maltrato sobre una mujer distinta a su pareja actual y madre de la niña fallecida.

La ventana de la habitación 207, por la que se precipitaban las víctimas, se abre con una llave maestra que tiene el personal, pero en el momento del suceso no estaba cerrada. Algunos trabajadores señalaron que no es la primera vez que una persona fallece en ese centro tirándose desde una ventana.n