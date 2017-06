Mata a su bebé y da una brutal paliza a su pareja embarazada

n n n Un hombre de 44 años fue detenido en Arcos de la Frontera (Cádiz) por la muerte por asfixia de su bebé de 8 meses y por dar una brutal paliza a su pareja, embarazada de pocos meses y que permanece ingresada en un hospital, según fuentes municipales y judiciales. Los hechos se produjeron en la madrugada de ayer en la vivienda de la calle Presidente Adolfo Suárez, en el barrio bajo de Arcos de la Frontera, en la que la pareja y su bebe convivían.

Los vecinos alertaron a la policía local de que se oían ruidos, golpes y el llanto de un bebe por una pelea de la pareja, por lo que sobre las seis de la mañana agentes del cuerpo municipal se desplazaron al lugar. También acudieron agentes de la Guardia Civil que durante largo rato intentaron convencer al hombre de que abriera la puerta.

Según explicó la delegada municipal de Seguridad Ciudadana, María José González, finalmente sobre las ocho de la mañana el hombre abrió la puerta y dijo a los agentes que hicieran "lo que tuvieran que hacer porque había ocurrido una desgracia". Los agentes hallaron al bebe fallecido, al parecer asfixiado porque le taponaron la boca para que no se escuchara su llanto, y a la madre, de 31 años, herida tras haber recibido una "brutal" paliza.

La mujer, embarazada de pocos meses, fue trasladada al hospital de Villamartín (Cádiz), donde permanece ingresada. Su vida no corre peligro, según explicó el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

Los vecinos de la familia explicaron que desde hacía un tiempo la pareja tenía fuertes discusiones. De hecho, según una vecina, el hombre se había marchado con el bebé recientemente dos semanas a casa de su madre, pero finalmente había vuelto al domicilio. "No se qué ha podido pasar, él era un padre muy cuidadoso con el niño, siempre estaba con él", decía una vecina.

También explicaron que la mujer, sordomuda, tiene otra hija de unos 14 años, fruto de una relación anterior y que vive desde hace tiempo al cargo de su familia paterna.

Con el bebé asesinado en Arcos son seis los menores muertos a manos de sus padres o las parejas de sus madres en lo que va de año, cinco más que en el mismo periodo de 2016. De los seis menores fallecidos, cinco de ellos eran hijos del asesino y uno de la madre.

Apuñalada en murcia

Una mujer búlgara de 32 años está herida grave, aunque su vida no corre peligro, tras ser apuñalada por su pareja, un hombre, de igual nacionalidad y ya detenido, en la puerta de un bar en la pedanía de Canara, de Cehegín (Murcia). La agresión se produjo minutos después de las 14 horas cuando el hombre, de 35 años, apuñaló varias veces en la zona del hombro a su pareja sentimental, que fue trasladada al hospital comarcal del Noroeste, en Caravaca de la Cruz.

Allí fue intervenida quirúrgicamente antes de ser trasladada a la unidad de cuidados intensivos del hospital Virgen de la Arrixaca, el de referencia de la región de Murcia, adonde llegó "estable y con pronóstico grave". n