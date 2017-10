Mas dice ahora que la batalla son los comicios constituyentes

n n n El expresidente de la Generalitat Artur Mas advirtió de que ni la CUP ni la ANC presiden el Govern y que quien tiene que decidir cómo responde al requerimiento del Gobierno central es el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Lo dijo en una entrevista de TV3 ayer después de que la CUP haya remitido una carta a Puigdemont en la que le pide la proclamación de la república catalana, en la misma línea que se expresó el jueves la ANC, que pidió la declaración de independencia ante la falta de diálogo por parte del Ejecutivo central.

Mas reconoció que la convocatoria de elecciones en Cataluña se planteó en algún momento como una opción posible y se mostró convencido de que las elecciones vendrán y que la principal "batalla" del Govern es que sean de carácter constituyente, aunque apuntó que la violencia es un factor nuevo con el que nadie contaba.

Negó que haya planteado presentarse él a unas elecciones, aunque matizó que sí le gustaría ejercer un cargo de representación en el exterior en una eventual república catalana, lejos de las funciones ejecutivas. "Si creemos que la independencia es simplemente proclamar la república es que no conocemos la realidad", sentenció, y añadió que Cataluña se enfrenta a un hueso duro de roer y que cuesta mucho incidir en la opinión internacional.

Pidió que no se cuestione el compromiso de los líderes del proceso soberanista porque se están enfrentando a penas de cárcel, inhabilitaciones y multas, y consideró que los plazos "no son la mejor compañía porque ponen mucha exigencia".

contactos y consultas

Mientras tanto, Puigdemont, prepara su respuesta al requerimiento del Gobierno de Mariano Rajoy, con múltiples contactos y consultas. Según fuentes de la Generalitat, el presidente catalán agotará el plazo del requerimiento -que finaliza el próximo lunes a las 10,00 horas- para aclarar si el pasado 10 de octubre en el Parlament declaró o no la independencia de Cataluña, por lo que no prevé anunciar su respuesta hasta que la haya enviado al Ejecutivo central.

A lo largo del día de ayer, por el Palau de la Generalitat desfilaron han diversos consellers, además del presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, con quienes Puigdemont analizó los escenarios que se abren a partir de ahora.

Aunque Puigdemont espera al lunes para responder al requerimiento de Rajoy, mañana domingo tiene previsto pronunciar un discurso tras la tradicional ofrenda floral a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Lluís Companys, en el 77 aniversario de su fusilamiento a manos del régimen franquista.

Mientras tanto, la CUP le pidió que proclame la república antes de que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución e intervenga la autonomía, al considerar que el requerimiento al presidente catalán supone una "amenaza" y no hay visos de que prospere una mediación internacional.

También Demòcrates de Catalunya, socio del PDeCat y ERC en la coalición de Junts pel Sí, se alineó con las tesis defendidas por la CUP: Así, la diputada en el Parlament Assumpció Laïlla, desde Twitter, reclamó a Puigdemont a "proclamar la independencia ya", tras observar "otra vez que en el otro lado de la mesa hay un desierto". n