Mas advierte de que ni la CUP ni la ANC presiden el Govern de la Generalitat

Lo ha dicho en una entrevista de TV3 este viernes después de que la CUP haya remitido una carta a Puigdemont en la que le pide la proclamación de la república catalana, en la misma línea que se expresó el jueves la ANC, que pidió la declaración de independencia ante la falta de diálogo por parte del Ejecutivo central.



Mas ha reconocido que la convocatoria de elecciones en Cataluña se planteó en algún momento como una opción posible y se ha mostrado convencido de que las elecciones vendrán y que la principal "batalla" del Govern es que sean de carácter constituyente, aunque ha apuntado que la violencia es un factor nuevo con el que nadie contaba.



CARGO DE REPRESENTACIÓN



Ha negado que haya planteado presentarse él a unas elecciones, aunque ha matizado que sí le gustaría ejercer un cargo de representación en el exterior en una eventual república catalana, lejos de las funciones ejecutivas.



"Si creemos que la independencia es simplemente proclamar la república es que no conocemos la realidad", ha sentenciado, y ha añadido que Cataluña se enfrenta a un hueso duro de roer y que cuesta mucho incidir en la opinión internacional.



Ha pedido que no se cuestione el compromiso de los líderes del proceso soberanista porque se están enfrentando a penas de cárcel, inhabilitaciones y multas, y ha considerado que los plazos "no son la mejor compañía porque ponen mucha exigencia".