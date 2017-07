Los invitados cenan con el Grand Service, una cubertería de plata dorada encargada en 1811 por el que sería Jorge IV, y la cristalería de la coronación de Isabel II, con su anagrama real. El personal de Buckingham comenzó a poner la gran mesa presidencia hace cinco días y la propia soberana ha supervisado personalmente el resultado esta misma tarde.



Más de 30 ramos de rosas, peonías y hortensias, junto a platos con fresas, cerezas y uvas decoran la mesa, donde las distancias entre los servicios, y también entre las sillas del siglo XVIII, están minuciosamente medidas.



De menú, trucha asalmonada y buey Grand Duc con judías verdes de España y rabanitos, calabacines salteados, patatas, ensalada y tarta de chocolate amargo con frambuesas. Entre los vinos, uno español: Alion Ribera del Duero.



Ante los que fueron los tronos usados para la coronación de Eduardo VII y la Reina Alejandra en 1902, Isabel II ha presidido un banquete flanqueada por el Rey Felipe VI y su esposo, el Duque de Edimburgo. En la mesa presidencial también se han sentado la Duquesa de Cornualles, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis; la primera ministra, Theresa May, el Duque Guillermo de Cambridge y el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín.



Al lado de Felipe de Edimburgo se ha sentado la Reina de España, y en ese lado de la mesa, el príncipe de Gales, la esposa del ministro Dastis, María Luisa Alonso-Horcada, el arzobispo de Canterbury y la Duquesa de Cambridge.



Entre los asistentes, empresarios españoles como la presidenta del Santander, Ana Botín; el de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; el de IAG, Antonio Vázquez; el de Ferrovial, Rafael del Pino; el de Inditex, Pablo Isla, así como Alicia Alcocer Koplowitz, de Ferrovial e Ignacio Sánchez Galán de Iberdrola; el presidente de la patronal, Juan Rosell, y el de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet. También están entre los invitados el ex viceprimer ministro Nick Clegg y su esposa, la españlla Miriam González.



El Master of the Household, jefe del personal del servicio del palacio, ha conducido a los Reyes de España a la sala White Drawing Room y desde allí han acompañado a la Reina Isabel II y al duque de Edimburgo a la sala Music Room donde, después de las fotografías de rigor, han tenido lugar los saludos de los invitados a los anfitriones y a los Reyes de España. Después se ha formado la procesión real hacia la Ballroom.



El Rey lleva la orden de la Jarretera, que le ha impuesto la Reina Isabel este mismo miércoles, y la Reina, vestida de rojo, la tiara de Lis, que fue un regalo de boda de Alfonso XIII a su esposa, Victoria Eugenia, que la lució el día del enlace. La Reina Isabel II lleva el toisón de oro y una tiara de aguamarinas regaladas en los años 50 por el Gobierno brasileño.



El Príncipe de Gales porta la orden de Carlos III, así como el collar de gran maestre de la Orden de Bath y la segunda estrella de la Orden de Garter. La Duquesa de Cornualles, de beige, por su parte, lleva una banda con la Gran Cruz de la Orden Victoria y un broche familiar que le regaló la Reina en su 60 cumpleaños. La Duquesa de Cambridge, vestida de rosa, lleva la tiara Lovers Knot y un collar de la Reina, el collar King George and Queen Elizabeth de diamantes y rubíes.



La orquesta de cuerda Condesa de Wessex tocará durante el transcurso del banquete y al final lo harán los gaiteros del Cuarto Batallón del Real Regimiento de Escocia.