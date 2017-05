López avisa de que el PSOE se dirige a un "suicidio colectivo"

El exlehendakari y candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, cree que el PSOE irá hacia "el suicidio colectivo" si persiste "el enfrentamiento" dentro del partido y no hay un "proyecto de izquierdas claro y nítido". Además, aseguró que ya no vale con decir que "hay que ser leal al que gane", sino que existe "la obligación" de integrar "al cien por cien de los socialistas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, López señaló que lo que le cuentan "en todas partes" los militantes durante su periplo de 42.000 kilómetros visitando agrupaciones y casas del pueblo, es que "hubo muchas presiones y coacciones para recoger los avales". A su juicio, esto "no tiene ningún sentido porque es pervertir, simplemente, lo que era una especie de filtro para decir que los compañeros y compañeras quieren que éste o ésta sea el candidato del partido". "Sin embargo, al final, lo convertimos en una especie de guerra de avales en la que armamos los ejércitos para ir unos contra otros". "Me parece que esto no es lo que necesita el PSOE. Hubo presiones de ambas candidaturas", señaló.

más crispación

El exlehendakari señaló que él no dice que esto "haya influido en una candidatura o en otra, sino que pudo aumentar más la tensión, la crispación y la división que existe en el seno del Partido Socialista". "Deberíamos entender que esta división es suicida y, por lo tanto, el objetivo de este proceso también debería ser que el objetivo de la recogida de avales no era aumentar la división, sino el cómo tendíamos puentes para impedir ese suicidio que puede aparecer si seguimos en este enfrentamiento", aseveró.

A su juicio, si se mantiene la división y el enfrentamiento entre socialistas habrá "un suicidio colectivo". "El problema es que uno ve que vamos a una especie de choque de trenes y eso no augura nada bueno, cuando estamos reaccionando armando bloques enfrentados en lugar de romper esos bloques".

Y va más allá, avisa que eso pondría en peligro a todo el partido. "Eso llevó a la desaparición a muchos partidos que tenían la misma tradición y la misma historia".