El laberinto de Podemos se decide en Vistalegre II

La cuenta atrás para la Asamblea Ciudadana de Podemos ya está en marcha: hoy a las ocho de la tarde se cierran las votaciones y el resultado se presenta incierto tras unas semanas en las que el partido morado quedó atrapado en un bronco debate interno sin poder escapar de su propio laberinto. Tras no ser capaces de lograr un acuerdo para llegar juntos a Vistalegre II, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón hicieron más que evidentes sus diferencias, acentuadas estos días de campaña con declaraciones y acusaciones que hacen muy difícil pensar en una reconciliación a corto plazo, aunque en Podemos (como ellos mismos dicen) todo puede pasar.

La Asamblea Ciudadana decidirá el rumbo político y la nueva dirección de Podemos, y el problema puede llegar si el resultado no arroja una victoria "inequívoca" de alguna de las candidaturas que se presentan. En esa nueva composición del Consejo Ciudadano, el máximo órgano de dirección entre asambleas, parece situarse la clave.

Iglesias no paró de advertir de que dejará la Secretaría General si no ganan sus ideas y su equipo y hasta redobló el órdago al avisar que también se plantearía dejar el escaño. Sin embargo, confía en ganar y con un resultado claro. Esas advertencias colocaron a Íñigo Errejón, que también se declara optimista, en un dilema de resolución casi imposible.

El secretario político, que no compite para liderar la formación morada porque quiere que Iglesias siga siendo el secretario general, tuvo que presentar una lista a la dirección al no lograr un acuerdo previo, ya que el sistema de votación aprobado, el del equipo "pablista", obligaba a asociar los documentos políticos a una candidatura.

Dos bandos, dos equipos

Errejón presenta así una lista propia al Consejo Ciudadano, en la que le acompañan los pesos pesados del llamado "errejonismo", como la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre; el responsable de Internacional, Pablo Bustunduy; la de Igualdad, Clara Serra, y buena parte de sus colaboradores en la Secretaria Política.

Iglesias, por su parte, duplica su presencia en las votaciones. Opta a la Secretaría General con un sólo adversario: el parlamentario Juan Moreno Yagüe, próximo a Anticapitalistas, que aboga por mayores cotas de participación y democracia en Podemos. Pero lidera además la candidatura del equipo que presenta a la dirección, Podemos para Todas, en la que cuenta con sus colaboradores más cercanos, como Irene Montero, Rafael Mayoral, Gloria Elizo y en la que se integró también el economista Vincenç Navarro.