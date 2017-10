JxSí y la CUP perfilan un pleno para declarar la independencia

nnn JxSí y la CUP se reunieron en el Parlament para perfilar la estrategia para convocar un pleno que declare la independencia, y el calendario que por ahora se impone es celebrarlo la próxima semana. Varias fuentes parlamentarias consultadas coinciden en que la Junta de Portavoces (el órgano clave para convocar el pleno) no se reunirá hasta el lunes y que allí se definirá cuándo se convocará.

Los grupos soberanistas avalan la estrategia del presidente de la Generalitat de no precipitar el pleno hasta que el Estado materialice la activación del artículo 155 de la Constitución, y esto no está previsto que ocurra hasta la reunión del Consejo de Ministros de mañana. Además, el pleno del Senado que debería dar luz verde al 155 no será hasta finales de la semana que viene o la siguiente, por lo que esto también les da margen para no tener que forzar un pleno este fin de semana, como contemplaron inicialmente.

Asimismo, los partidos quieren volcarse en la manifestación de mañana en Barcelona para reclamar la libertad de los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Otro punto que estudian JxSí y la CUP es qué formato dar al debate para reactivar la declaración de la independencia: lo que cobra más fuerza es un debate monográfico o un Debate de Política General o una comparecencia del presidente en el Parlament. En la carta que envió a Rajoy, el presidente Carles Puigdemont introdujo una novedad: propone que el Parlament vote la declaración formal de la independencia si el Gobierno materializa el 155.

Si hay que votar la declaración en sí misma o algún texto que demuestre el aval del Parlament a la independencia, los dos formatos más probables son el debate monográfico o el Debate de Política General, ya que ambos permiten votar resoluciones al final. La ley del referéndum sostiene que, tras la votación del 1 de octubre, la independencia se debe declarar sin ninguna votación parlamentaria porque la última voz la tiene la ciudadanía, y la CUP es partidaria de respetar este punto.

convocatoria encubierta

Otra incógnita es qué motivo alegarán JxSí y la CUP para convocar el pleno porque cuando intentaron convocarlo sobre el resultado del referéndum, el Tribunal Constitucional (TC) lo tumbó y tuvieron que rectificar.

En la reunión participaron Lluís Corominas, Marta Rovira, Roger Torrent y Jordi Orobitg por parte de JxSí, y Albert Botran, Mireia Boya, Benet Salellas y Gabriela Serra por parte de la CUP. Una parte discurrió en los despachos de JxSí, otra en los de la CUP, y también se vieron brevemente con la presidenta del Parlament, Carmes Forcadell, para hacerle una consulta sobre la Junta de Portavoces.

Es potestad de la presidenta convocar la Junta de Portavoces, y debe hacerlo por iniciativa propia o a instancias de dos grupos parlamentarios, y JxSí y la CUP tienen la mayoría suficiente.n