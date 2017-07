Junqueras asume el encargo de organizar la consulta catalana

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, asumió ayer formalmente las competencias en procesos electorales, lo que le confiere un papel central en los preparativos del referéndum anunciado para el 1 de octubre, si bien el gobierno catalán ha pospuesto la activación de la compra de urnas.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, formalizó mediante un decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) el traspaso de competencias en procesos electorales, hasta ahora en manos de la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, a Junqueras.

Se materializa así una de las consecuencias de la remodelación del Gobierno catalán desencadenada la semana pasada y que supuso el relevo de varios consellers del PDeCAT ante un eventual choque institucional que prevén los soberanistas por el referéndum sobre la independencia que prevé organizar el Govern para el 1 de octubre.

Hace unas semanas, y ante el bloqueo del proceso para la adquisición de las urnas del referéndum -el concurso público quedó finalmente desierto-, el propio Junqueras se ofreció a hacerse cargo en solitario de esta tarea.

Con los últimos cambios en el ejecutivo catalán, Junqueras se sitúa como el hombre clave para el proceso de compra de urnas, si bien el Govern asumirá colegiadamente cada uno de los pasos que se den hacia el referéndum.

lA COMPRA DE URNAS

Tras la primera reunión del Govern remodelado, el nuevo conseller de la Presidencia, Jordi Turull, que tomó el relevo de Neus Munté también en las ruedas de prensa en el Palau de la Generalitat, explicó que solo habían analizado las vías posibles para comprar urnas, sin desvelar cómo se llevará a cabo.

El organismo de coordinación del referéndum está integrado por el president Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras¨; el secretario de Govern, Víctor Cullell, y el secretario general de Vicepresidencia, Josep Maria Jové, aunque también asistirán el titular de Justicia, Carles Mundó, y Turull.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, confiaba ayer en que los Mossos d'Esquadra, que tras la dimisión de Albert Batlle como director por motivos políticos, cumplan con las obligaciones que tienen asumidas por ley y no sean obligados a incumplirla. "La dimisión del director de los Mossos y la del director del 112 pone de manifiesto la deriva radical y sus graves consecuencias de la actitud que está tomando la Generalitat", dijo Zoido. De todos modos, Zoido no tiene la menor duda de que los Mossos van a cumplir con su obligación y no cree que "vayan a ser fieles cumplidores con las obligaciones que tienen asumidas". Y enfatizó: "Espero que a nadie se le pase por la cabeza que puedan ser condicionados u obligados a que hagan una cosa distinta de la que la ley les obliga".

El director del servicio 112 también dimite tras renunciar Jané y Batlle

El director del Centro de Atención y Gestión de Llamadas 112 (CAT112) de la Generalitat, Federic Aran, dimitió de su cargo en la Consellería de Interior por lealtad al exconseller Jordi Jané, que renunció el pasado viernes, lo que se suma al abandono del director de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle.

Según fuentes de la Consellería, Aran se reunió la noche del lunes con el nuevo titular de Interior, Joaquim Forn, y le comunicó su dimisión por motivos personales y profesionales y por lealtad a Jané, del ala moderada del PDeCAT, que le nombró hace poco más de dos años. Otro de los argumentos esgrimidos por Aran es que con su dimisión pretende facilitar al nuevo titular de Interior, que todavía le busca sustituto, que pueda diseñar un equipo de su confianza.

Jané dimitió el pasado viernes, a dos meses y medio de la fecha anunciada por el Govern para la celebración del referéndum del 1 de octubre, tras acordar esa misma semana en la Junta de Seguridad de Cataluña -que no se reunía desde hacía ocho años- el acceso de la Guardia Civil y la Policía Nacional al CAT112, en lo relativo a las competencias que tienen encomendadas, entre otros puntos.

La renuncia del hasta ahora director de CAT112 se suma a la que ayer formalizó el director de la policía, Albert Batlle, un firme defensor de que los Mossos d'Esquadra cumplan y hagan cumplir la ley, que ayer era sustituido por Pere Soler, un independentista convencido que en las redes sociales había asegurado que el Estado no podrá parar el 1-O y que "todos los españoles" le daban "pena".