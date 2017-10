Juncker cierra la puerta a una posible mediación desde la UE

n n n El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, cerró ayer la puerta a una posible mediación de la Unión Europea en la crisis política en Cataluña, porque a su juicio crearía "más caos", al tiempo que ha rechazado la independencia como opción porque no quiere "una Europa formada por 90 países". "Si permitimos, aunque no sea nuestro asunto, que Cataluña se independice, también lo harán otros después y eso no me gusta. No quiero una Unión Europea que dentro de 15 años esté formada por 90 países, sería imposible", defendió Juncker en una charla con estudiantes en Luxemburgo.

El jefe del Ejecutivo comunitario también explicó que la Unión Europea no piensa intervenir como mediador para salir de la crisis, a pesar de que así lo hayan solicitado desde la Generalitat, y ha recalcado que cuando la institución ha asumido ese papel lo ha hecho "entre Estados miembro". Además dijo que "sólo una parte" ha llamado a la mediación europea y que ni él ni el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, podrían hacerlo porque "crearía mucho más caos" en la Unión Europea.

El ex primer ministro luxemburgués se ha mostrado "preocupado" por el desafío independentista y por el hecho de que la búsqueda de una identidad propia lleve a muchos a pensar que esa identidad "es incompatible" con la de otros. El jefe del Ejecutivo comunitario hacía estas declaraciones en alemán bromeando que lo hacía para que "nadie en Cataluña lo entienda".

cambio constitucional

Mientras, el vicepresidente primero de la Comisión Europea y responsable de Estado de derecho, Frans Timmermans, advirtió a quienes conducen el desafío independentista en Cataluña de que cualquier proceso debe respetar la ley y, por tanto, si quieren cambios deben "empezar por la Constitución". "Para mí está claro: Si se quiere cambiar el orden constitucional de un país, entonces se debe empezar por la Constitución", dijo en un debate con ciudadanos celebrado en Siracusa (Sicilia).

"Si no te gusta la ley tienes derecho a querer cambiar la ley, tienes derecho a contestar la ley, pero no tienes el derecho a ignorar la ley. No es posible", añadió, agregando que "La violencia no da soluciones y debemos encontrar un diálogo entre todos los españoles".n