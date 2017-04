El juez investiga a Zaplana y a Villar Mir por el caso Lezo

n n n El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco pidió información en la operación Lezo contra la presunta corrupción en el Canal de Isabel II sobre el exministro Eduardo Zaplana, el exconsejero Alberto López Viejo y el dueño de OHL Juan Miguel Villar Mir, éste último como investigado (imputado). Son tres de los nombres que figuran entre las decenas de personas sobre las que el magistrado pidió datos, algunos de los cuales fueron citados como investigados y otros no, informaron fuentes jurídicas.

Fuentes próximas al caso precisaron que Villar Mir sí figura entre los investigados por el juez, que la semana pasada ordenó doce detenciones, entre ellas la del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la de Javier López Madrid, yerno del dueño de OHL. López Madrid, consejero de esa constructora, quedó en libertad con fianza de 100.000 euros tras declarar ante el juez por el presunto pago de una comisión de 1,4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid.

Fuentes de la compañía declinaron hacer comentarios sobre la imputación de su expresidente Juan Miguel Villar-Mir, ya que "no forma parte del equipo directivo ni del consejo de administración de la compañía". Juan Miguel Villar Mir dejó la presidencia de OHL, que ahora ocupa su hijo Juan Villar-Mir de Fuentes, y el consejo de administración en junio de 2016. No obstante, sigue siendo presidente del Grupo Villar Mir, principal accionista de OHL.

conversaciones de zaplana

El juez también pidió datos sobre el exministro Eduardo Zaplana, quien aparece en el sumario en conversaciones intervenidas a Ignacio González. Fuentes próximas a Zaplana recalcaron que él no fue imputado y agregaron que es normal que el juez pidiera información sobre sus propiedades, pero que la investigación no pasó de ahí.

En el auto dictado el pasado viernes por el juez Velasco se recoge que González propuso al exministro "montar una estructura financiera" opaca en el extranjero para "canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo". El propio Zaplana negó el sábado, en un comunicado, tener "ninguna sociedad ni relación mercantil" con Ignacio González y "participar ni auxiliar a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno".

También figura entre las personas sobre quienes el juez pidió información el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, quien está procesado en el caso Gürtel. Alberto López Viejo aseguró que no recibió ninguna notificación de que se le citase como investigado.

Otro de los focos de la investigación está en la reunión que mantuvieron el hermano de Ignacio González, Pablo, también detenido en el caso, y el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Nieto, que comparecerá el viernes en el Congreso, aseguró que si supiera que Pablo González estaba implicado en ese caso, no se reuniría con él. "Si lo supiese esa reunión no se produciría", dijo tajante.n