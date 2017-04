El juez decreta prisión sin fianza para Ignacio González

nnnEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió ayer a prisión sin fianza al expresidente madrileño Ignacio González, detenido el pasado miércoles en el marco de la operación Lezo, donde se investigan irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, según infroman fuentes jurídicas.

El magistrado adoptó así la misma medida que para su hombre de confianza en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez, que también declaró ayer junto a González y otros cinco arrestados en la operación.

Para el hermano de Ignacio González, Pablo González, exdirigente de Mercasa, Velasco dictó prisión eludible bajo el pago fianza de 4 millones de euros y para su cuñado Juan José Caballero, prisión bajo fianza de 100.000 euros.

En el caso del exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás, al igual que con el consejero de OHL Javier López Madrid, dictó su libertad bajo una fianza de 100.000 euros, que deberán pagar antes de las 12,00 horas del 28 de abril si no quieren ingresar en la cárcel. El pasado mes de febrero, López Madrid, exconsejero de Caja Madrid, fue condenado a seis meses de cárcel por el uso irregular de las tarjetas "black" de Caja Madrid.

De los siete arrestados que pasaron ayer a disposición del juez, que la jornada anterior tomó declaración a otros dos detenidos, quedaron asimismo en libertad, y solo con la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado, Clarisa Guerra, secretaria de Edmundo Rodríguez.

El jueves, el juez ordenó el ingreso en prisión eludible con fianza de cuatro millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, y de 100.000 euros para el exgerente del Canal Adrián Martín.

la investigación

En este caso se investiga un supuesto desfalco a las arcas públicas de al menos 23 millones de euros relacionado con el Canal de Isabel II, así como la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. El juez investiga delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude. El expresidente madrileño negó ante el juez Eloy Velasco todas las supuestas irregularidades que le imputa el magistrado. Durante el interrogatorio se han reproducido varias conversaciones pinchadas en las que aparece González de interlocutor. González ha declarado durante dos horas y cuarenta y cinco minutos ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga presuntos desvíos de fondos de la entidad pública, que fue presidida por el exmandatario madrileño entre 2003 a 2012. Las mismas fuentes han indicado que algunas de las preguntas que le han hecho han versado sobre por qué no denunció ciertas irregularidades a su llegada al organismo en 2003.

Una carrera política salpicada de escándalos aún sin resolver

Ignacio González, expresidente madrileño, ex secretario general del PP regional y mano derecha durante años de Esperanza Aguirre, no ha logrado evitar el ingreso en prisión preventiva, tras haber sorteado escándalos como el caso de los espías o la compra de su ático, aún no resueltos.

González, suspendido provisionalmente de militancia por el PP, llegó a lo más alto de la Comunidad de Madrid en otoño de 2012 de la mano de Esperanza Aguirre, su mentora política, con la que trabajó durante años codo con codo.

El premio a su fidelidad le llegó en uno de los momentos más duros para cualquier político, al tener que lidiar con una profunda crisis económica a la que hizo frente con drásticos recortes.

González dejó la Presidencia de la Comunidad sin la oportunidad de presentarse a las elecciones autonómicas de 2015, ya que la dirección nacional del PP no confió en él para estos comicios y propuso como candidata a Cristina Cifuentes, a pesar de que él había manifestado reiteradamente su voluntad de encabezar la candidatura.

Lo que le dejó sin aspiraciones para ser candidato fueron fundamentalmente las informaciones publicadas en las que se relacionaba a miembros de su Gobierno con las tramas Púnica y Gürtel.

Y la gota que colmó el vaso fue una información en la que se le atribuía a él mismo, en noviembre de 2011, una reunión con varios mandos policiales presuntamente para pedirles que no transcendiera que era el inquilino de un ático en Estepona (Málaga) adquirido por un testaferro a través de una sociedad radicada en un paraíso fiscal.n