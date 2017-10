El independentismo cierra filas y amenaza con la independencia

n n n El PDeCAT pidió al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que levante la suspensión de la declaración unilateral de independencia (DUI) de Cataluña si el Gobierno aplica el artículo 155 de la Constitución. Puigdemont defendió personalmente esa posibilidad en su intervención en el Consejo Nacional del partido, que le dio vía libre para seguir adelante con la declaración de independencia. En la reunión, la coordinadora nacional de la formación, Marta Pascal, trasladó a Puigdemont que "tendrá toda la complicidad del PDeCAT para levantar la suspensión y hacer efectivo el mandato del 1-O" si se aplica el 155.

Antes de la finalización del plazo, en el que probablemente Puigdemont responda a Rajoy nuevamente por carta, el president participó en el Consell Nacional del PDeCAT celebrado en Barcelona, en el que recibió el apoyo de su partido en la decisión que tome. En una cita que se resolvió en cerca de una hora y en la que sólo intervinieron Puigdemont y la coordinadora nacional del PDeCAT, Marta Pascal. "El PDeCAT avala al cien por cien la estrategia de Puigdemont de apostar firmemente por el diálogo. Tiene toda nuestra confianza y apoyo. Al mismo tiempo, le pedimos que si se produce la aplicación del 155 por parte del Estado, el presidente tiene toda nuestra complicidad para que levante la suspensión", explicó la propia Pascal en declaraciones posteriores a los medios.

imagen de unidad

Lejos de las divergencias internas en el seno de la formación sobre qué camino tomar ante la amenaza de la aplicación del 155, la formación liderada por Artur Mas cerró filas con Puigdemont sobre la respuesta que debe dar a Rajoy. "Fue un Consell Nacional muy plácido", dijo Pascal.

"Decimos con contundencia al president que si el Estado quiere aplicar el 155 y liquidar nuestras instituciones, creemos que debe levantar la suspensión de la declaración de independencia. Pero no antes, porque nuestra apuesta por el diálogo es honesta. Si la respuesta de Rajoy es diálogo, debemos sentarnos a hablar. Si es el no diálogo, debemos levantar la suspensión".

La propuesta de Pascal fue recogida, según fuentes del partido, por Puigdemont en su discurso posterior, en el que afirmó que si el presidente del Gobierno decide no aplicar el 155, él mantendrá su oferta de diálogo y no levantará la suspensión. Pero, del mismo modo, confirmó que en caso de que Rajoy decida aplicar el mecanismo para la suspensión de la autonomía, él "actuará" y "seguirá hacia adelante", con el plan de ruta que mantiene el Govern.

Tras esta intervención, el Gobierno considera un "chantaje inaceptable" las palabras de Puigdemont y el respaldo de todo el PDeCAT. Fuentes del Ejecutivo aseguraron que pese al "chantaje inaceptable" de Puigdemont, el presidente catalán será el "único responsable" de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

A pesar de ello, otros representantes del Govern seguían apostando por el diálogo horas antes del final del plazo. El conseller de Interior, Joaquim Forn, repitió varias veces que el único escenario que se está planteando el gobierno catalán "es el del diálogo, lo dijimos estos últimos días y lo repetiremos las veces que haga falta", insistió Forn.n