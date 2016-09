Iglesias y Errejón se cruzan reproches a través de Twitter

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el secretario de Política, Íñigo Errejón, trasladaron ayer a Twitter sus discrepancias sobre el futuro del partido y la estrategia que debe seguir para "seducir" al electorado. El motivo de la discusión pública entre ambos dirigentes en Twitter fue el uso de la palabra "miedo" en un mitin de Pablo Iglesias en A Coruña, un acto de la campaña electoral gallega en apoyo a Luis Villares, candidato de En Marea, partido instrumental en el que se integraron.

Durante su intervención, Pablo Iglesias reivindicó por la mañana en la capital herculina "el miedo" que genera el discurso de Podemos en parte del electorado español, pero afirmó que, en todo caso, "el día que dejemos de dar miedo a los sinvergüenzas, a los corruptos, a los responsables de la desigualdad, a los que se enriquecen a costa del sufrimiento de la gente, ese día seremos uno más y no tendremos ningún sentido como fuerza política".

Sin mencionarle en ningún momento, Errejón por la tarde le respondió en Twitter que "ese no es el reto", sino ampliar la base social de su electorado para poder llevar a buen puerto la victoria en las urnas ante el Partido Popular. "A los poderosos ya les damos miedo, ese no es el reto. Lo es seducir a la parte de nuestro pueblo que sufre, pero aún no confía en nosotros", escribió.

Todo ello generó un diálogo cruzado entre ambos dirigentes de la formación morada. "Sí compañero @ierrejon, pero en junio dejamos de seducir a un millón de personas. Hablando claro y siendo diferentes seducimos más", replicó Iglesias recordando así a su compañero de partido la pérdida de apoyos sufrida en los últimos comicios generales.

orgullosos de debatir

Tras hacerse eco los medios de la polémica, el líder de Podemos reivindicó ese tipo de debates públicos en las organizaciones políticas: "Mientras otros se mandan recados subliminales, en Podemos estamos orgullosos de debatir con las puertas abiertas. Ser diferentes es eso".

Una idea que apoyó Errejón, quien secundó su llamada a suavizar la discusión: "Sin duda. Llegamos lejos pensando con categorías propias. Debemos seguir haciéndolo para recuperar nuestro país. Seguimos".

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, apoyó en Twitter las palabras que el líder del partido pronunció en el mitin: "Más allá de debates teóricos y estratégicos, a mí los discursos de @Pablo_Iglesias_ me emocionan como el primer día".

Tania Sánchez y Miguel Urban elevan el tono de su discrepancia

La diputada nacional de Unidos Podemos y representante del proyecto Adelante Podemos, Tania Sánchez, considera que no comparte posiciones que llaman a "empezar de cero" y que no es momento para "borrar" lo que ha sido Podemos, en referencia a las tesis del movimiento anticapitalista, sino de mejorar lo que es la formación. En declaraciones a Onda Madrid, Sánchez señaló también que lo importante en el debate de cara a la Asamblea Ciudadana son las propuestas y no los nombres. También llamó a huir de enfoques de "brocha gorda" entre "duros" y "blandos" en Podemos.

La diputada de Podemos recordó que ahora existen cinco equipos que han lanzado sus posiciones de cara al debate en la Asamblea Ciudadana de Podemos: Adelante Podemos, Podemos Escucha, Reinicia Podemos, Anima Podemos y Uniendo Podemos. En el caso de su corriente a liderar el Consejo Autonómico de Podemos en Madrid tras las primarias de este otoño, Adelante Podemos, Sánchez detalla que plantea "corregir errores" y "reproducir aciertos", en la que "mucha gente" se va a sentir cómodo.

En esta línea, recalcó que no comparte posiciones de "borrar" lo que ha sido Podemos ni reproducir debates que se dieron en su momento en los orígenes de la formación. En este sentido y en alusión al sector que representa el eurodiputado Miguel Urbán, señaló que en su momento plantearon una "batalla" y "perdieron". Urban, por su parte, señaló que "no quiero pensar que hay quien no quiere mirar atrás porque dijo que no iba a entrar en Podemos". n