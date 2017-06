Iglesias ve margen para construir proyecto de Gobierno con el PSOE de Sánchez

"Para que nosotros gobernemos, necesitamos ponernos de acuerdo con el PSOE, y para que el PSOE gobierne necesita ponerse de acuerdo con nosotros", ha recalcado Iglesias al apostar por "trabajar para construir juntos un proyecto de Gobierno".



En rueda de prensa en el Congreso tras la reunión de alrededor de hora y media que ha mantenido con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, Iglesias ha avanzado que el encuentro ha "ido bien", que han analizado la situación económica de España, la cuestión de Cataluña y la necesidad de articular una alternativa al PP "en términos programáticos".



Una buena señal de que es posible la colaboración ha sido, según ha explicado Iglesias, que han acordado formar equipos de trabajo y comenzar hoy mismo a preparar los contactos para abordar asuntos económicos como el techo de gasto o las pensiones, y la plurinacionalidad de España.



De coordinar esos encuentros, que se pondrán en marcha en julio, y la agenda de trabajo se encargarán las portavoces parlamentarias de ambos grupos, Margarita Robles por el PSOE e Irene Montero por Unidos Podemos.



El objetivo de Podemos sigue siendo desalojar al PP de las instituciones y espera convencer al PSOE de esa urgencia.



No obstante, Iglesias entiende que los socialistas tengan diferencias "estratégicas" y necesiten ir "más lento" y considera que "es bueno" empezar con una agenda de trabajo para buscar acuerdos en distintas materias y que no es momento de meter prisas al PSOE ni de lanzarle un ultimátum o ponerle plazos.



De momento, el secretario general de Podemos ha reconocido como un avance el cambio del PSOE en algunos asuntos, como su abstención razonada en el acuerdo comercial de la UE con Canadá (CETA), aunque sólo sea "medio paso".



Iglesias ve también un progreso que el PSOE esté dispuesto a hablar de plurinacionalidad, y sentarse a buscar soluciones con Podemos, con lo que considera que se coloca del lado del "sentido común" y abre un camino.



Y es optimista incluso al confiar en que puede haber un acuerdo respecto al techo de gasto para 2018 cuando empiecen a negociar sus respectivos equipos económicos.



Como conclusión, Iglesias cree que las expectativas abiertas con esta reunión son que puede haber un PSOE "mas cerca de Podemos", y espera que los socialistas pasen de los discursos que "suenan bien" a los hechos.



"Toca mirar hacia el futuro y trabajar hacia el futuro", ha insistido el secretario general de Podemos, tras hacer hincapié en que esas reuniones de equipos son una "forma de avanzar" muy positiva en la construcción de una mayoría parlamentaria que permita el "desalojo del PP".



Entre las propuestas de trabajo que Iglesias ha planteado a Sánchez se encuentran, además del plan de rescate a jóvenes, la búsqueda de un acuerdo en el techo de gasto, el aumento del salario mínimo, el desarrollo de una ley de igualdad, el desbloqueo de la renta mínima, la sostenibilidad de las pensiones, la reforma de la negociación colectiva, y un plan contra la pobreza infantil.



Iglesias ha admitido también que con Ciudadanos se puede llegar a "acuerdos puntuales", como la reforma electoral o la reforma del Senado, pero considera "muy complicado" ponerse de acuerdo con el partido de Albert Rivera en asuntos como el techo de gasto, las pensiones o el CETA.



En este sentido, ha apelado al PSOE para que no se niegue a explorar otras vías de acuerdo con las fuerzas nacionalistas.



"ERC no puede ser criminalizada, es una fuerza progresista, y nos parece mucho más sensato buscar con ellos el acuerdo que con Ciudadanos", ha subrayado.



Durante la reunión de esta mañana, Sánchez e Iglesias no han profundizado en la posibilidad de buscar acuerdos para las próximas elecciones municipales de 2019, pero sí -ha dicho el líder de Podemos- comparten la necesidad de que existan ayuntamientos del cambio" y comunidades autónomas en las que necesariamente se tendrán que poner de acuerdo para gobernar.



"Lo tenemos claro los dos", ha concluido