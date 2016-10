Iglesias: "Rajoy ha herido de muerte este sistema político"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dijo al líder del PP, Mariano Rajoy, que era investido presidente gracias a una "operación" orquestada por las élites, pero le ha advertido de que tarde o temprano la formación morada ganará las elecciones.

En su intervención durante el pleno de investidura, Iglesias ha resumido lo que, a su juicio, ha ocurrido para que Rajoy vaya a ser nuevamente jefe del Ejecutivo, sobre todo cuando el resultado de las elecciones del 26 de junio "no se lo permitía". Así, ha asegurado que el propio Rajoy "tuvo que articular una operación para desenmascarar a Ciudadanos como fuerza regeneradora y para destrozar por dentro al PSOE y humillarle".

"Usted actuó en esa operación como un convidado de piedra, no hizo nada y se sentó a esperar. Dejó que las élites y sus aparatos se encargaran de organizar la operación", afirmó Iglesias.

Con todo esto, consideró que el candidato a la Presidencia "ha sentado las bases para que, tarde o temprano", Podemos le gane las elecciones. Este último comentario generó comentarios en la bancada del Grupo Popular, por lo que Iglesias les ha pedido que se "tranquilicen": "Les conviene más que a nadie que esto sea rápido e indoloro".

El líder de Podemos ha advertido de que "España ha cambiado en una dirección diferente" a la del PP y de que hay "un nuevo país que sabe lo que es la precariedad, emigrar, una España joven que sabe lo que es los desahucios, que no se puede permitir educación y sanidad privada, un país que no entiende por qué no se respeta la pluralidad nacional identitaria".

Por todo ello, Iglesias ha remarcado que "este país, tarde o temprano, va a ganar" y Podemos "aspira a ser simplemente un instrumento político para eso". "Ahora nos tocará estar en la oposición. Y cuando nos toque, estaremos preparados para ganar y gobernar. Buena suerte en su epílogo, señor Mariano Rajoy", le advirtió.

Aseguró además que la sesión de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno ha demostrado que existe una "triple alianza" entre el PP, el PSOE y Ciudadanos, pero insistió en que también es el principio del "epílogo" de un gobierno popular.

"Revela que hay una triple alianza", ha insistido, y ha considerado que las críticas a los socialistas de Gabriel Rufián, el portavoz adjunto de Esquerra, son duras pero ciertas. "Si ha ofendido es porque ha dicho muchas verdades", ha agregado.

Consideró por otra parte que el exlíder del PSOE Pedro Sánchez quizá se haya arrepentido este sábado, el mismo día en que ha entregado su acta de diputado para no tener que abstenerse ante Mariano Rajoy, de no haber explorado un gobierno con Podemos.

Es más, está convencido de que, si pudiera volver atrás, Pedro Sánchez "rectificaría y habría estudiado con mas cariño" la propuesta de Gobierno de coalición que le hizo Podemos. Iglesias considera que el de Sánchez ha sido "un gesto valiente" y una decisión que "le honra". "Tanto ese gesto como el de los diputados que van a votar no a Rajoy merecen mi respeto", dijo.