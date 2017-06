Iglesias quiere referéndum y derecho a decidir para Cataluña y abre la puerta a un Estado confederal

Además, ha recalcado que "lo que vale para Cataluña debe valer para el País Vasco y para las naciones históricas si la mayoría de sus ciudadanos y organizaciones lo exigen".

En este punto, Iglesias ha mencionado al País Vasco, a Navarra --que debe "abandonar el viejo navarrismo de UPN-- y a "Galiza", donde ha definido el movimiento `Nunca Mais` --surgido con el hundimiento del petrolero Prestige en 2002-- como un "15M anticipado".

Acto seguido, ha añadido que "el mapa plurinacional no estaría completo sin Andalucía". Luego se ha referido a Baleares, el "País Valenciano", al "aragonesismo", a "Asturies" y así ha hecho referencias a todas las comunidades autónomas.

El líder de Podemos ha dado por hecho que no pueden esperarse propuestas de solución en ese ámbito por parte del PP o de Ciudadanos, y por eso ha apelado al PSC, confiando en que después de las primarias socialistas "vuelva su vieja lucidez, entiendan que hay que buscar una fórmula para que los catalanes decidan" y estén dispuestos a pensar junto a Podemos "España y Cataluña".

En su opinión, en el momento actual ya no vale un "proyecto federal" que sí pudo ser viable después de la Transición, pero ahora, con los "planes recentralizadores" del Gobierno del PP hay que asumir el derecho a decidir de Cataluña.

Iglesias ha dedicado a la cuestión territorial parte de su intervención en el debate de la moción de censura contra el Gobierno en la que él se presenta como candidato a la Moncloa y ha avisado al PP de que con ellos "es imposible resolver las tensiones territoriales" de España.

"NO ENTIENDEN ESPAÑA, NO ESTÁN CAPACITADOS PARA GOBERNARLA"

De hecho, ha acusado al PP de no entender la plurinacionalidad de España y de pretender imponer una visión "caduca e irreal" de España. "No entienden España y no están capacitados para gobernarla", ha remachado.

Iglesias ha avisado a "las derechas" de que su rechazo a "asociar la palabra nación" a un ámbito que no sea España "es una torpeza que está poniendo en peligro" el proyecto de España como país. Es más, cree que los "conservadores y reaccionarios" siempre han identificado a España, no con una idea de país "sino con la monarquía y las dictaduras".

Incluso en democracia, ha proseguido, cuando la derecha piensa en España "piensa en el Estado asociado a la monarquía, no en la riqueza plurinacional", y eso revela su "estrechez" porque "España es mucho más que su monarquía".

LOS BORBONES NO PUDIERON IMPONER EL MODELO FRANCÉS

De paso, ha afirmado que la monarquía borbónica en España, que llegó en el siglo XVIII, fracasó en su intento de imponer un "modelo hipercentralista al estilo francés" y no logró imponer ni una sola lengua ni una sola cultura", como tampoco lo consiguió el dictador Francisco Franco.

Iglesias ha advertido de que resolver el problema territorial español "es una tarea de dirección de Estado" y de que sólo una visión de España "como país de países hará viable un proyecto colectivo". Eso pasa, ha dicho, por hacer un referéndum en Cataluña "con garantías y reconocimiento" pero, además, hacer reformas en Cataluña y en España para reflejar la "plurinacionalidad" y fraguar un proyecto que sea "atractivo para las mayorías sociales de las naciones" de España.

Así, ha retratado al PP como un partido cuyo "inmovilismo" resulta ser el mejor alimento para el independentismo y lo ha hecho extensivo a su "complemento anaranjado", el alusión a Ciudadanos. En cambio, ha dicho que Podemos "no tiene miedo a la democracia" sino que desea "convencer a los catalanes de que se queden", pero sin "imposiciones que son incompatibles con la democracia".

Iglesias ha defendido que ahora se dan las condiciones "de establecer por primera vez en la historia de España una relación libre y franca entre pueblos, repartiendo las cargas de pertenecer a un mismo Estado" y decidiéndolo los ciudadanos. De hecho, ha apelado a un espíritu republicano de "fraternidad" para construir un proyecto colectivo.

INSTITUCIONES ANTERIORES A LA CONSTITUCIÓN

Pidiendo a Rajoy que conozca y no niegue la historia de país, ha recalcado que tanto la Generalitat de Cataluña como los fueros vascos son instituciones y regímenes anteriores a la Constitución. Y ha aprovechado para pedir al PNV que, al margen del "dinero" que dé el Gobierno a Euskadi a cambio de sus votos a los Presupuestos Generales del Estado, no pacten con un partido que no entiende sus "claves fundacionales" y sí con alguien que "entiende la plurinacionalidad".

Con todo, también ha avisado de que el problema territorial de España va más allá de las nacionalidades históricas y refleja también cierta tensión "centro-periferia". Es más, cree que el auge del independentismo catalán es uno de los "flancos" por los que se ha roto la estabilidad de España, siendo el otro el 15M.

Iglesias ha aprovechado también para lanzar dos advertencias, empezando por avisar al Gobierno de que no puede utilizar Cataluña para "tapar su corrupción": "Nos tendrá enfrente y quiero pensar que el PSOE estará con nosotros en esto".

La segunda es que, teniendo en cuenta que Cataluña siempre ha sido "una pieza clave del cambio político en España", ha dicho que confía en que no se pretenda, de forma "encubierta", convertir a los "progresistas catalanes" en unos "apestados" para que no pacten la formación de gobierno con los "progresistas españoles".