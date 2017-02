Iglesias hace de Vistalegre II una guerra abierta con Errejón

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, planteó ayer que en Vistalegre II van a confrontar dos proyectos, dos equipos y dos liderazgos, el suyo y el del secretario político, Íñigo Errejón, quien lamentó que se plantee una pugna a dos cuando nadie cuestiona que Iglesias debe ser el secretario general. Después de no ser capaces de llegar a un acuerdo, Iglesias y Errejón medirán sus fuerzas en la Asamblea Ciudadana de Podemos, aunque el número dos no dispute a Iglesias la Secretaría General.

Sin embargo, el hecho de que el líder de la formación morada, no sólo concurra para el cargo de secretario general, sino que además decidiera encabezar la lista de su equipo a la dirección, hace casi inevitable que el debate se plantee en términos de liderazgo. Así al menos lo ve Iglesias, quien señaló en el Congreso que en Vistalegre II se medirán "dos equipos, dos liderazgos y dos ideas", y eso está "muy claro", enfatizado. Insistió en que si gana el proyecto de Errejón, será él secretario político quien deba asumir el liderazgo y espera que desde esa posición cuente con él, "aunque más en un segundo plano".

Esa es la razón que esgrime Iglesias para situarse en la cabeza de su lista al Consejo Ciudadano estatal, el máximo órgano de dirección entre asambleas, ya que con ello si sus propuestas no ganan y dimite, como prometió, mantendrá un puesto en la dirección del partido.

Todo indica, por tanto, que se va a producir ese "choque de trenes" del que quiso huir la cofundadora de Podemos Carolina Bescansa al renunciar, igual que el responsable de Economía, Nacho Álvarez, a formar parte de la nueva dirección que salga de la Asamblea Ciudadana de Podemos del 11 y 12 de febrero.

imagen de normalidad

Iglesias y Errejón salieron ayer juntos del pleno del Congreso, incluso bromeando. Y si el día en el que mantuvieron una intensa discusión en el hemiciclo Iglesias explicaba que hablaban acaloradamente porque no son "holandeses", esta vez recurrió a la misma comparación. "Hoy estamos más holandeses", dijo mientras Errejón detrás bromeaba también: "Me robó el cargador".

Bromas aparte, la tensión interna es evidente en el comienzo ya de la campaña electoral que cada equipo inicia ahora de cara a Vistalegre II, y en la que cada uno defenderá sus distintas propuestas para el rumbo político que debe seguir Podemos y cuál debe ser su modelo organizativo en poco más de una semana.n