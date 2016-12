Iglesias a Errejón: "No me puedes pedir que desvincule mi papel como secretario general de mis ideas"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha escrito este lunes una `carta abierta` a su secretario Político, Íñigo Errejón, en el que defiende sus propuestas de cara a la Asamblea de Vistalegre 2 y subraya que ambos deben seguir siendo "compañeros" y cuidar de que sus debates no se "banalicen" ni sean arbitrados por "ciertos intereses editoriales".

"No me puedes pedir que desvincule mi papel como secretario general de mis ideas", dice el texto, publicado en `20 minutos` y recogido por Europa Press. Iglesias rechaza que, como dicen los `errejonistas`, votar de manera conjunta las propuestas políticas y los liderazgos sea una involución democrática.

Además, defiende su tesis de "subordinar" el "trabajo parlamentario a una estrategia más amplia de construcción de contrapoderes e instituciones sociales alternativas, protegiendo y cuidando además el gran espacio político que compartimos con otros". "Sé que tendrías muchos matices que hacer a estas ideas y que no compartirás algunas, pero pensar como pienso, amigo, no es empujar a Podemos a una deriva extremista", añade.

También defiende como "más sensato vincular cualquier lista a las ideas y al proyecto que defienden sus miembros". "Por eso me preocupa votar por separado los proyectos y las personas, pues creo que las personas no pueden desvincularse de sus ideas. Me enorgullece ser tu candidato a seguir liderando Podemos, aunque tengamos diferencias, y te aseguro que me voy a esforzar para lograr la mayor integración de todos los proyectos, pero no me puedes pedir que desvincule mi papel como secretario general de mis ideas", añade.

En esa línea, le dice que su propuesta de "votar a la vez las ideas y a las personas no es una invitación a un duelo en el `Ok Corral`, ni una pelea de gallos, ni una involución democrática",sino "una propuesta tan legítima" como la del propio Errejón.

"Por eso me preocupa que prevalezca la idea del duelo antes que la del debate fraterno. Tú y yo no somos gallos de pelea, somos compañeros", continúa Iglesias, que adelanta "abiertamente" que va a trabajar para que sus ideas "tengan el mayor apoyo en la Asamblea Ciudadana".

"Sin embargo, quiero un Podemos en el que tus ideas y tu proyecto tengan espacio, del mismo modo que los de otros compañeros como Miguel o Teresa. Quiero un Podemos en el que tú, uno de los tipos con más talento y brillantez que he conocido, puedas trabajar a mi lado y no frente a mí", concluye el texto.