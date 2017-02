Iglesias sobre Errejón: "Cuando uno está en minoría, su rol tiene que ser más discreto"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado sobre la situación en que queda Iñigo Errejón en el partido tras perder las votaciones en la Asamblea de este fin de semana que cuando "uno está en minoría, su rol tiene que pasar a ser más discreto" y que de haber sido él el perdedor, se hubiera marchado como anunció y se limitaría a "un papel enormemente discreto". Dicho esto, ha defendido que Errejón "va a ser una figura política fundamental" en el futuro de Podemos y del país y que "tiene que seguir en primera línea". Preguntado sobre qué puesto ocupará, ha respondido que será el Consejo Ciudadano, que tiene previsto convocar este fin de semana o el próximo, el que lo decida, aunque ha recordado que ya no está entre sus atribuciones proponer una Ejecutiva. "Ésa es una tarea del Consejo Ciudadano. Hay que descentralizar, repartir más el poder y tener un Podemos más coral, que sea una orquesta que suene más acompasada", ha explicado Iglesias, antes de apuntar que, en todo caso, todos deben estar dispuestos "a que haya cambios en los equipos y en las responsabilidades, porque se abre una nueva etapa". "UNA RESPONSABILIDAD DE PRIMER ORDEN" En declaraciones a los periodistas en el Congreso, sí se ha mostrado partidario de que el todavía portavoz parlamentario forme parte de la Ejecutiva, como Pablo Bustinduy, un puesto que es "una responsabilidad de primer orden". Y ha aprovechado para ensalzar la capacidad de Errejón, "una de las mejores cabezas de la organización". "Tiene que seguir jugando un papel fundamental en la primera línea de Podemos", ha subrayado Iglesias, quien ante la pregunta de si sigue viendo a Errejón como candidato en Madrid, ha apuntado que el secretario Político de Podemos sería "bueno" haciendo "cualquier cosa". "Cualquier cosa que haga Íñigo en política tendrá una valoración de excelencia", ha apostillado. Pablo Iglesias ha dicho que también hay que saber ganar, lo que implica "ser generoso". "Las ideas que han sido minoritarias son valiosas y los compañeros que han sido minoritarios son valiosos. Hay que saber ganar, reconocer que juntos somos más fuertes", ha insistido, sin querer opinar en ningún momento si Errejón tiene que ser relevado de sus funciones actuales o no. ERREJÓN Y SU "ELEGANCIA" Sí ha desvelado que este mismo domingo habló con Errejón, quien, a su juicio, ha hecho una demostración de "enorme elegancia" que, según ha dicho, quiere corresponder. "En política hay que saber perder y saber ganar, y nos toca demostrar con humildad saber ganar, lo que implica tender la mano a los compañeros que han sido minoritarios pero que son imprescindibles para el proyecto --ha reiterado--. Los inscritos nos han dado la orden de unidad y humildad y yo la pienso cumplir". Además de contar con la presencia de `errejonistas` en la Ejecutiva, Iglesias ha dicho que también apuesta por que estén representados los anticapitalistas con Miguel Urbán y por una mayor presencia de mujeres. "Mujeres como Irene Montero, Gloria Elizo, Noelia Vera y Sofía Castañón tienen que tener un papel importante", ha dicho. A su juicio, sería "muy torpe" prescindir de compañeros "valiosos" como Bustinduy, que hace un trabajo "excelente"; de Rita Maestre, que considera una voz importante en el Ayuntamiento de Madrid; de Urbán, que está trabajando "muy bien" en Europa y con cuya corriente, Anticapitalistas, Podemos tenía una "deuda", o de Errejón, que es una figura "fundamental" en el partido y que no tiene ninguna duda de que lo seguirá siendo "en los próximos años".