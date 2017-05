Iglesias: Una democracia normal debería obligar a Rajoy a dimitir

Iglesias, en declaraciones a los periodistas poco antes de acercarse a la concentración convocada por el sector del taxi en las cercanías del Congreso, se ha pronunciado así tras conocerse que Rajoy deberá comparecer en persona en el juicio el próximo 26 de julio.



"Es una situación que habla de la excepcionalidad española. En cualquier país europeo un presidente del Gobierno en una situación así tendría que dimitir", ha enfatizado el líder de Podemos antes de denunciar que Rajoy va como testigo, "pero para hablar de la financiación ilegal de su partido cuando él era responsable de las campañas electorales".



Iglesias ha dado por "probado" que el PP "financió ilegalmente sus campañas y fue "dopado" a las elecciones y con más dinero "del que legalmente le correspondía".



Eso, a su juicio, "pone en duda la legitimidad de nuestro sistema electoral y en una democracia normal debería obligar a que el presidente del Gobierno dimitiera", ha insistido.



La situación de "excepcionalidad", ha añadido Iglesias, se agrava con las últimas noticias como las relativas al fiscal anticorrupción, Manuel Moix.



"El señor preferido por dos delincuentes (Eduardo Zaplana e Ignacio González) para proteger sus intereses ahora resulta que tiene un 25 por ciento de una empresa `off shore` en un paraíso fiscal", ha subrayado, tras constatar la necesidad de la moción de censura de Unidos Podemos.



"Esto es una situación de vergonzosa excepcionalidad y por esta razón presentamos una moción de censura, porque es vergonzoso que este partido esté parasitando las instituciones de todos los españoles", ha continuado.



Preguntado sobre si pedirán la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, tras conocerse esas noticias, Iglesias ha recalcado que "todas las comparecencias que sean necesarias", aunque no son la solución.



"Esto no se soluciona con comparecencias y no se soluciona sólo con la dimisión del ministro de Justicia. Hay que echar a este Gobierno y por eso vamos a presentar una moción censura como un paso de dignidad hacia delante, para estar más cerca de ver pronto el fin de la parasitación del PP de nuestras instituciones", ha concluido.