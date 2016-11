Iceta pide unidad al PSOE y la no expulsión de los catalanes

n n n El líder del PSC, Miquel Iceta, reivindicó ayer la unidad de proyecto con el PSOE y pidió a la gestora que "no expulse" a los socialistas catalanes, después de haber logrado pactar con Núria Parlon -su rival en las primarias- una ejecutiva de renovación tras superar una difícil negociación. La nueva ejecutiva fue aprobada con un 88% de votos a favor.

El PSC cerró así tres días de debate interno en su XIII congreso, donde estableció las líneas de su estrategia en los próximos años, si bien no pudo evitar que sobre el cónclave planeara la crisis de relaciones con el PSOE.

Con pocas horas de sueño tras haber pasado prácticamente toda la noche negociando el diseño y composición de la nueva ejecutiva -conversaciones que llegaron a prácticamente romperse de madrugada, pero que culminaron finalmente con un acuerdo de consenso-, Iceta aprovechó su discurso de clausura para reivindicar unidad: la interna del PSC y la de este partido con el PSOE.

Unas palabras en la línea de lo expresado minutos antes por la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, que había elogiado la "mirada plural" que aporta el PSC al PSOE y reivindicó la unidad con el socialismo catalán frente a quienes la ponen en cuestión: "Os necesitamos mucho, juntos somos más fuertes".

Ante eso, Iceta fue claro: "El PSC no se quiere desentender de España, no piensa renunciar a tener un proyecto para España. Queremos compartir un proyecto, construirlo y, si hace falta, estar en el puente de mando, porque nos sentimos parte de ese proyecto".

"No nos gustaría que algunos, por activa o pasiva, nos dejaran de lado o expulsaran de la posibilidad de compartir un proyecto conjunto", apuntó el dirigente, dejando claro que la nueva etapa del PSC se hará "de la mano de nuestros hermanos del PSOE". Y volvió a justificar la ruptura de la disciplina de voto por parte del PSC, al acusar al PP de haber "negado" y "cerrado la puerta" en dos ocasiones, gracias a su anterior mayoría absoluta, la petición del PSOE de abrir una ponencia sobre la reforma federal: "No sé cómo alguien no entiende que nosotros hemos de poder negar el apoyo al PP".n