Iceta defiende su `no` a Rajoy pero se abre a la abstención técnica del PSOE "si no hay más remedio"

"Si no hay más remedio que investir a Rajoy, puede que con 12 abstenciones sea suficiente", ha apuntado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, tras dejar claro que no entregará su acta de diputado en caso de que el PSC rompa la disciplina de voto.

Sin embargo, en caso de facilitar un Gobierno del PP, se ha preguntado qué papel jugará el PSOE a lo largo de la legislatura, y en primera instancia cuándo tengan que aprobarse los presupuestos.

Según Iceta, no se puede aguantar una legislatura si no hay garantías de estabilidad, por lo que ha avisado del riesgo de que se exija al PSOE que sostenga al Gobierno si apuntala a Rajoy con su abstención.

"¿No nos encontraremos al día siguiente con presiones al PSOE de que siga prestando este gran servicio a España que es mantener a Rajoy al frente? No es un problema solo para mañana", ha lamentado el dirigente del PSC, que no cree que la legislatura aguante más de dos años.

También ha replicado a los socialistas andaluces que su apuesta por el `no` se debe a que no hace otra cosa que "pensar en España", y ha avisado de que abstenerse para facilitar que gobierne el PP es dar a los ciudadanos, en su opinión, el peor de los gobiernos y la oposición más debilitada.

"España es lo que más me hace sufrir. Me gustaría que el resto de españoles vieran que, cuando decimos que `no` es porque no vivimos en otra galaxia, sino porque también nos consideramos españoles y creemos que un Gobierno del PP es malo", ha recalcado Iceta, que confía en poder convencer al PSOE de su posicionamiento.

Al preguntársele si Josep Borrell o Ángel Gabilondo serían un buen secretario general del PSOE, Iceta ha incluido a Pedro Sánchez entre este abanico de nombres, al definirlo como "un símbolo del PSOE que quiere una alternativa al PP", dejando claro que estaría con él si se presentara.

FORCADELL Y FISCALÍA

Para Iceta, dejar gobernar al PP es la mejor garantía de que no se resolverá el encaje de Catalunya en España, y ha lamentado la actuación de la Fiscalía en este escenario porque representa la "falta de diálogo" que hay entre las dos partes.

Aunque considera que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se saltó una resolución del TC, lo que puede tener consecuencias, ha negado que la actuación de la Fiscalía arregle alguna cosa: "A golpe de Fiscalía, esto no se soluciona".